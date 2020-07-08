鉅亨網編譯陳達誠 2020年7月8號12點45分

日本九州等地嚴重受到豪雨侵襲，對於企業的生產活動也造成了重大影響。汽車、電子等重要產業都受到波及，部分工廠也仍處於停工狀態。

綜合《日本經濟新聞》、《日本放送協會》(NHK) 等主要日本媒體報導，在日本九州的福岡縣、佐賀縣等地設有工廠的企業，有多處仍因停電及浸水的緣故，持續處於停工狀態。

豐田汽車 (7203-JP) 子公司的豐田汽車九州，設在福岡縣的 3 座工廠，從 6 日一早 9 點開始就停止生產，不過也都在 8 日上午 11 點過後重啟生產。人員及物品都沒有發生災情。

大發工業的福岡縣久留米工廠，還有大分縣的大分中津工廠，在 6 日下午 3 點停止運作。8 日恢復正常作業，對於生產台數所造成的影響不明，人員及物品未發生災情。

馬自達 (7261-JP) 鄰近日本九州的本州廣島縣總公司工廠，還有山口縣防府市工廠，也分別在 6 日上午 11 點 45 分、及同日下午 3 點後停止作業。這 2 座工廠都於 8 日重啟生產，人員及物品未發生災情。今後的生產，也將視交通基礎建設還有災情狀況來決定。

Panasonic(6752-JP) 旗下的產業解決方案公司 (Industrial Solutions Company, Panasonic Corporation)，與感測器有關的鹿兒島縣據點，在 6 日實施彈性休假，7 日開始恢復正常作業。與電容器有關的熊本縣據點，雖然在 6 日正常運作，7 日因部分道路無法通行等原因，員工要進到公司上班有所困難，該公司也要求員工們在家中待命或於家中工作。8 日恢復正常作業，建築物、設備沒有發生災情。

三井化學 (4183-JP) 位在福岡縣大牟田市的工廠，由於發生停電的關係，從 6 日開始就停止作業。雖然附近的變電所發生浸水，但該工廠則並未傳出浸水災情。

化學品廠商日本電化 (Denka)(4061-JP) 位在福岡縣大牟田市，生產車用電子零件等產品的工廠，也因為部分浸水的關係，同樣從 6 日開始就停止運作。該公司表示在 8 日展開設備檢查，確認安全無虞後，就會依序重啟生產。

三井金屬礦業位在福岡縣大牟田市的工廠，也因為廠區內浸水，有部分作業停止當中。

日本豪雨災情：汽車、電子業工廠多恢復運作 (圖片：AFP)

而在另一方面，工廠沒有發生災情，但是為了員工安全而停工的普利司通 (5108-JP)，設在福岡縣久留米市、福岡縣朝倉市、佐賀縣鳥栖市的 3 座工廠，則是在 8 日一早重啟生產。

三寶樂啤酒 (Sapporo)(2501-JP) 座落在大分縣日田市的啤酒工廠，以及 Kewpie(2809-JP) 設在佐賀縣鳥栖市的業務用美乃滋等產品的工廠，都已經重啟生產。

工廠設在日本本州長野縣安曇野市的電腦製造商 VAIO，也因為日本氣象廳發出大雨特別警報的關係而停止運作。該公司表示會在確認工廠災情以及員工安危後，再決定 8 日下午之後是否進行作業。