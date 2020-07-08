日本6月景氣現狀判斷指數大幅回升 出現史上最大升幅

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而導致嚴重下滑的日本景氣判斷指數 (DI)，在 6 月時出現大幅改善。根據日本內閣府週三 (8 日) 所公布的數據，6 月份的景氣現狀判斷指數報 38.8，較前月大幅上揚 23.3 個百分點，也是 2002 年統計開始以來的最大成長幅度。

日本景氣現狀判斷指數走勢 (圖片來源：日本內閣府)

該項數據連續 2 個月出現改善，也接近疫情爆發前的今年 1 月水準 (41.9)。

判斷 2 到 3 個月後景氣好壞的「景氣先行判斷指數」報 44.0，也較前月上揚 7.5 個百分點。

景氣現狀、先行判斷指數，皆連續 2 個月出現改善。日本政府在 5 月 25 日解除日本全國的緊急狀態後，就階段性的拉高經濟活動層級。也由於在消費方面出現恢復徵兆，零售、餐飲相關的景氣實際感受也迅速的出現改善。

日本景氣先行判斷指數走勢 (圖片來源：日本內閣府)

不論是現狀或先行，在指數構成的家計、企業、僱用，全部較前月出現改善。日本內閣府在看法上，也從前月的「由於新冠肺炎的影響，雖處於極為嚴苛的狀況，但是正持續的減緩惡化」，改變為「由於新冠肺炎的影響，嚴苛情況雖有所殘留，也觀察到回溫的動向。」在看法作出上修。

近期由於緊急狀態解除的關係，消費正逐漸回溫。也由於給付金的支付，高額商品以及梅雨季節所需的空調產品銷量增加。還有在家、遠距上班普及的緣故，通訊業界的景氣也都有所改善。

先行方面，日本政府在觀光旅遊等所推動的「Go To」宣傳活動，最快可在 8 月時上路。相關業者也對該項政策充滿期待。

這次調查在 6 月 25 至 30 日間實施，受訪對象是對於景氣變化較為敏感的行業、職種的經營者及現場負責人等，共約 2 千人。