墨爾本重回封鎖 澳洲今年經濟產出損失恐達50億澳元

病例激增迫使澳洲第二大城墨爾本重啟疫情限制措施，澳洲最大銀行警告，為期 6 週的封鎖措施將重挫澳洲經濟增長，今年經濟產出損失恐接近 50 億澳元 (約 34.7 億美元)。

澳洲四大銀行之一的西太平洋銀行 (Westpac) 警告，除非聯邦政府將債務水平上調兩倍，並再提高支出將留職薪資補助 (JobKeeper wage subsidies) 政策延長至明年 6 月，否則失業率還將飆增。該行同時下調澳洲今年 GDP 增長預期至 - 4.2%。

西太平洋銀行首席經濟學家 Bill Evans 表示：「墨爾本的情況凸顯出下列風險，包含疫情管控、停工，以及不可避免的信心崩解。」

墨爾本都會區所屬的維多利亞州週二 (7 日) 打破單日新增確診數的最高紀錄，州長 Daniel Andrews 下令針墨爾本及鄰近市區實行 6 週的限制措施，昆士蘭、南澳大利亞，塔斯馬尼亞等州仍按計劃重新開放，儘管如此，墨爾本的封鎖令意味著政府勢必祭出新一輪刺激方案來緩和相應的經濟衝擊。

澳洲總理 Scott Morrison 此前一再表示，規模約 1110 億美元的暫時性政府支出即將於 9 月結束，然而，在境內疫情尚未平息之下，如今政府在擴大刺激方案的決定上正面臨沈重壓力。

花旗經濟學家 Josh Williamson 預計，經濟刺激方案需求將持續增加，同時警告除了局部經濟衝擊外，墨爾本封鎖可能打擊到維州以外的消費者和商業信心。

澳洲政府定於 7 月 23 日發布小型的預算聲明，說明將採取何種措施以及利用何種型式的方案。