安謀專注發展晶片 部分軟體業務將戰略性轉移軟銀

據《路透社》週二 (7 日) 報導，安謀 (ARM) 在同 (7) 日宣布，該公司計畫將 2 項軟體業務轉移給日本軟銀集團 (9984-JP)。要藉由這個戰略性轉變，專注發展其核心晶片業務。

安謀這家據點設在英國劍橋的公司，在一份聲明中表示，他們希望轉移作業在 9 月前完成。這幾個單位隸屬於安謀的物聯網服務集團，協助晶片用戶們在網路上管理所有裝置上所生成的數據。

軟銀這家來自日本的電訊公司，是在 2016 年以 320 億美元代價收購安謀，這也是該公司花費最高的一筆收購案。有部分原因也是為了擴張其物聯網業務。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

安謀展望 2035 年前，將有 1 兆個裝置連上網路，而其中的許多晶片也將包含該公司的智慧財產權，將會產生授權費用及權利金。

安謀幾乎為所有種類的移動裝置提供晶片技術，範圍也正從智慧型手機及平板等裝置，逐漸擴展到車載裝置、數據中心服務及其他設備的處理器。軟銀也計畫在 2023 年前，要讓安謀重新上市。

安謀執行長席格斯 (Simon Segars) 在聲明中指出「安謀將站在更強大的立場，在核心 (智慧財產權) 藍圖進行創新，並向夥伴們提供更棒的支援，以抓住各種跨市場運算方案的擴張機會。