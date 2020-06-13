Fed 警告兩大風險 經濟復甦出現高度不確定性

聯準會 (Fed) 週五 (12 日) 在向國會提交的半年度貨幣政策報告中表示，新冠疫情之下金融體系仍處於壓力當中，恢復穩定「經濟成長」和強勁「就業市場」的前方道路具高度不確定性。

聯準會向美國國會提交半年度貨幣政策報告中提到，新冠疫情正給美國和世界各地造成巨大的人類和經濟困難，Fed 將使用所有工具因應新冠帶來的經濟衰退，2022 年前維持逼近零利率的政策。

Fed 稱，美國 GDP 在第一季暴跌之後，可能在第二季急遽萎縮… 今年上半年，全球經濟活動經歷同步的急劇收縮，幅度大於 10 多年前的全球金融危機，未來經濟前景道路出現高度不確定性。

Fed 還提到，金融部門的脆弱性預計在近期內將非常嚴重。3 月疫情以來帶來經濟和金融衝擊，將帶給家庭和企業資產負債表壓力，可能會造成持續的脆弱性。

該報告強調，重點是，一些小企業和高槓桿企業可能不得不永久關閉或宣告破產，這可能對生產能力產生更持久的影響，未來的勞動力需求和生產率存在不確定性。

作為回應，Fed 表示，將致力於使用所有工具來支持美國經濟，以應對當前的挑戰。

Fed 報告是在政策會議召開兩天後提交的，聯準會 (Fed) 週三 (10 日) 凌晨召開利率決策會議，一如外界預期宣布維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並重申將致力於維持寬鬆的貨幣政策措施，因為美國經濟復甦之路可能還很漫長。