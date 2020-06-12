道瓊狂瀉逾 1700 點！川普再度向 Fed 開火

美國總統川普週四 (11 日) 在美股暴跌之際，恢復對聯準會 (Fed) 的攻擊。

週四 (11 日) 美國總統川普推文表示：「聯準會經常犯錯。我也看到了數字，而且比他們做得好得多，我們將會有一個非常好的第三季，一個偉大的第四季，並且 2021 年將成為我們最好的年份之一。我們很快就會有一種疫苗和治療方法。注意了！這是我的想法。」

(圖片：川普推特)

過往聯準會再召開利率會議前後，川普多會例行性的抨擊聯準會，川普曾抱怨聯準會去年四度升息舉措、早前降息幅度、降息速度太慢，拖累美國經濟成長，要求實施負利率等。

川普發出本推文之際，上周又有超 150 萬美國人申請了初次失業救濟。週四最新數據顯示，自 3 月中旬新冠疫情重創美國以來，申請失業救濟的人數連續 10 周下降。

由於新冠疫情的不確定性，聯準會週三調降未來幾年的經濟成長預估，今年底美國失業率為 9.3%，預估 2020 年 GDP 將萎縮 6.5%，通膨率將降至 0.8%。

Fed 主席鮑爾於週三記者會上表示：「疫情引發的衰退使復甦之路舉步艱難... 在數以百萬計的人當中，可能有相當一部分人無法回到原工作崗位上。事實上，他們可能會在一段時間內找不到適合他們的工作。最終，但是可能還需要幾年時間，我們才能看到這些人重新找到工作。」

截稿前，美股四大指數盡墨，道瓊跌逾 1700 點，標普與費半跌逾 5%，而那指跌逾 4%。