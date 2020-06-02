〈分析〉你沒發現的重磅改變：A股重回T+0制度、誰能受惠？

目前中國 A 股市場是實施 T+1 的交割制度，意指股票在買進後最快只能在次一個交易日賣出，而中國正在討論恢復 T+0 交割制度，意味著 A 股市場將再度迎接當沖交易。

中國 T+0 交易早在 1992 年 5 月至 1995 年 1 月期間實施過，但當時投資人觀念不成熟，監管制度不完善，引發投資人過度投機，導致隨後主管機關將 A 股交易制度由 T+0 再改回 T+1，並一直沿用至今。

不過有一部分 ETF、QDII 基金和可轉換公司債已開放實施 T+0 交易，這類市場交易以法人主導，因此在開放後運作順暢，反而能強化「價格發現」的功能。

目前 T+0 是否要恢復尚未出現一致性的共識，即便 T+0 的實施沒有法律上的問題，但中國人行早在 2016 年表示過，若 A 股貿然恢復 T+0 不僅無助於提升金融市場效率，還可能引發系統性金融風險。因此在沒有共識之下，導致 2019 年推出的科創板仍沿用 T+1 交易制度。

T+0 優點

T+0 制度在大多已開發國家市場已行之有年，主要好處是能增加流動性，改善價格機制。因 T+1 制度下，當日成交股票就無法於當天重新回到市場流通，限制股票流動性，特別是在外流通股數少，且資金熱捧題材股，在供應不足下，股價更容易暴漲暴跌。而 T+0 交易有利於強化價格發現機制。

再者就是當日的風險管理，展現出市場公平性。因當天買進的股票，可於當日再賣出，給投資人及時修正交易錯誤的機會，也可為無法使用融券、選擇權及期貨等對沖工具的散戶提供公平交易制度。

T+0 缺點

T+0 主要可能產生的弊端在於可能助漲投機性行為。A 股市場個人投資人交易比重約占八成，對於投資觀念不成熟的投資人，透過 T+0 交易賺取價差，可能會擴大當日價格波動的投機行為。

其次就是增加股市操控的風險。若有心人士可利用 T+0 機制，擴大個股成交量，故意給投資人該檔個股營運榮景的假象，引誘投資人跟進，以達到操控市場的目的。

不過整體而言 T+0 最大好處是使股票流動性上升，這也是成熟的金融市場最在意的一點。而從美、日、韓股市來看，T+0 交易額占當天市場總交易額比重約 10% 至 20%。

至於 T+0 制度上路後，陸股會一路上漲？這答案恐是否定，股市漲跌最終還是回歸基本面，實行 T+0 制度並不能改變市場中、長期走勢。從過去 A 股執行 T+0 制度後，當月指數表現是較為強勢，但接下來的一個月便走跌，而台股也有同樣現象，韓國則是政策執行的當月份即收黑。

誰受惠？

今年中國兩會上提到 T+0 的交易制度，使得 T+0 的話題再度延燒，業界一般預計科創版有機會是最先改採該制度的受惠者。

此外，執行 T+0 制度最直接得利就是證券業，目前中國經紀業務收入占整體證券業收入約 23%，業內預估在不考慮傭金比率下修的情況，A 股全面放開 T+0 交易制度將可為證券業營收帶來 2% 至 5% 的漲幅。

資料來源: wind

其它受惠的類股則是科技與網路概念，主要在於隨著中概股回歸的題材，將有更多績優的海外、港股上市企業回到 A 股上市，這類公司大多科技與網路概念相關，因此可吸引資金進駐相關概念股，當然也會助漲投機氣氛，此外科技類股占大盤比重也能順勢上揚，符合現代全球資本市場趨勢。

資料來源: Bloomberg, 鉅亨網製表

除科技相關族群外，從另一個角度來看，目前上證指數權值最大的金融類股，其 ROE 處在下滑趨勢，相對而言消費類股的 ROE 則較為穩健，且消費類股 ROE 高於金融類股。

資料來源: wind

從股東報酬角度來看，消費龍頭吸引力更強，這也是茅台不斷創新高的主因，所以在開放 T+0 後將會有更多短線資金尋求投機的機會。

彭博 (本篇文章不開放合作夥伴轉載)