A股迎接新時代 QFII、RQFII額度限制取消

中國資本市場再開放，中國人民銀行宣佈取消合格境外機構投資者 (QFII) 和人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 投資陸股額度管理要求，對合格投資者跨境資金匯出入和兌換實行登記管理。

中國人行表示此舉主要是為了進一步便利境外投資者參與中國金融市場。這意味著開創外資在中國金融市場投資的新時代。

業內分析指出，雖然 QFII 和 RQFII 額度解禁，並不代表短時間內會有大量外資湧入中國資本市場。主要是一方面，目前已經核准的 QFII 和 RQFII 額度剩餘的空間仍有不少。另一方面，自陸股通開通後，北上資金的規模已經大幅超越 QFII 和 RQFII，這時放開額度的實際意義有限。

但從中長線來看，外資進入中國資本市場的意願將會不斷提升。A 股目前仍位於相對低檔，低估值對於長線資金具有吸引力。同時，隨著 A 股納入各類國際指數的比重不斷提高，被動投資與主動投資的金流會不斷流入中國金融市場。

Wind 數據顯示，截至今年 4 月底，共計 326 家合格境外機構投資者獲得批准投資額度達 1113.76 億美元；RQFII 制度已從香港擴大到 20 個國家和地區，共計 262 家 RQFII 機構取得人民幣 7587.72 億元的投資額度。

近幾年來，外資透過 QFII 和滬深股持續加碼 A 股，其中 QFII 持有 A 股市值超過人民幣 1500 億元，陸通股持股市值則高達人民幣 1.48 兆元，遠遠超過 QFII 持股規模，而兩者合計持股市值逾人民幣 1.6 兆元。從持股規模來看，很明顯外資主要還是透過滬深股通投資 A 股。

透過陸股通流入 A 股市場，以食品、飲料與煙草等三個產業持股金額相對較高，市值均逾人民幣 3000 億元，比重達 20%，此外，耐用消費品與服裝、製藥、生技與生命科學、銀行、技術硬體與設備六大產業持股市值均超過千億人民幣。

今年以來，外資透過陸股通買超 A 股人民幣 333.5 億元，其中，滬股通買超人民幣 23.8 億元，深股通買超人民幣 309.8 億元。