MSCI:中國影響力漸增 A股與全球股市低相關

周三 (13 日)MSCI 發表最新評論指出由於中國佔全球經濟和貿易量的比重提升，因此中國在全球經濟和金融市場的影響力也更大。不過，MSCI 研究發現 A 股與全球股市呈現低相關性。

MSCI 認為，2020 年初至 4 月 30 日，MSCI 中國 A 股在岸可投資市場指數和 MSCI 全球基準可投資市場指數之間的相關性為 55%，遠低於全球其他主要國家和地區股市的同類數據。

同時，MSCI 指稱根據 IMF 和世界銀行的數據顯示，中國在全球貿易量的比重從 2003 年 SARS 期間的 5% 升至 2018 年的 11%。此外，中國在 MSCI 新興市場指數中的權重也從 2003 年的 7.9% 升至 2019 年底的逾 34%。這反映中國在全球金融市場的影響力越來越大。

就中國及亞太區經濟和市場活動恢復的表現，MSCI 表示到目前為止，中國經濟復甦進展良好。相較之下，其他國家的復甦還沒那麼明顯。

而隨著中國復工復產情況加速，中國經濟復甦趨勢已慢慢顯現，低相關及經濟好轉，使得 A 股正成為全球投資人分散風險的重要避風港。

從資金流入 A 股角度而言，北向資金近期延續買超的趨勢。Choice 數據顯示，5 月以來的 6 個交易日，北向資金合計買超人民幣 70.49 億元，4 月至今則合計買超人民幣 603.07 億元。目前北向資金在 A 股的持股總市值已逼近人民幣 1.5 兆元。

資料來源: 鉅亨網彙整製表

此外，MSCI 同時也公布半年度的指數成份股最新調整報告，全球標準指數新增 137 檔個股，包含嗶哩嗶哩等 56 檔中概股；剔除 181 檔個股，包括瑞幸咖啡等 45 檔中概股。

而 MSCI 中國全指數及 MSCI 中國 A 股在岸指數的成分股也有所調整。但因追踪上述兩個指數的海外資金相對較少，因此調整不會帶來明顯的資金進出。

MSCI 中國 A 股在岸指數增加成分股 61 檔，剔除 18 檔。MSCI 中國全指數則增加成分股 56 檔，剔除 54 檔。上述調整結果將於 5 月 29 日收盤後生效。

市場人士認為，MSCI 這次只有調整，A 股整體並未增加權重，所以對整體資金量的變化影響低，對個股波動影響較大。

