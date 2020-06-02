〈觀察〉家樂福併購頂好後 超市三強鼎立成型 還有二個主要盤算

連鎖量販業者家樂福集團今 (2) 日無預警宣布，將以總交易價值 9700 萬歐元 (約新台幣 32.5 億元) 買下 199 間頂好 Wellcome 超市和 25 間 Jasons Market Place，再加上家樂福全台既有的 137 家據點，總店數將一口氣增至 361 家，雖然距離全聯千店、美廉社逾 700 家店尚有一段距離，然而，超市整併風一起，已形成「三強鼎立」格局，顯然家樂福一方面可藉此快速深入各地社區，還有將各店鋪視為「物流短倉」，藉此強攻超市電商版圖。

家樂福最為人所知就是連鎖大型量販，近年為深入社區經營，推出超市品牌「家樂福便利購」，不過即便發展已行之有年、且速度快於其他量販同業，但截至目前僅 69 家，完成收購 199 間頂好 Wellcome 超市和 25 間 JasonsMarketPlace 後，旗下超市店數將一口氣翻上 4 倍。

據經濟部的統計數據，去年台灣超市營業額全年突破 2000 億元，連 17 年成長，不過，由於部分地區型超市退出市場，整體展店速度略為放緩。

顯然超市剛性需求強，大者恆大趨勢更已成形，在這塊大餅前，全聯、美廉社早已深入社區經營，家樂福若要快速插旗好點並不容易，此次直接斥資逾 30 億元併購，是一步好棋。

而店數大增有何好處？一方面可快速將觸角深入全台各鄉鎮，導入更多新客源、可更大宗的採購降低單位成本，事實上，家樂福很可能是為布局短鏈電商做準備。

家樂福說明，此次交易包含頂好和 Jasons 共 224 家超市分店，以及其物流中心的資產和土地，將加速打造台灣家樂福成為零售市場的「全通路」領導品牌，過去幾個月來，可觀察到頂好也積極與外送業者布局電商配送版圖，隱約可看出，電商將是家樂福將積極發展的另一大通路。

從連鎖超市龍頭全聯的發展策略來看，全聯早在一年前宣示 2020 年將發展電商的最後一哩路「實體電商」，也就是以千家店點的優勢串聯起短鍊物流，未來消費者可透過全聯 APP 掌握鄰近門市的即時庫存，而終極目標是與配送業者合作，2 小時內將商品送達消費者的手上。

儘管全聯的超市龍頭地位仍難以撼動，家樂福在具有品牌知名度和採購優勢下，此次大動作併購，勢必對全聯和美廉社造成一定威脅，未來三大超市業者於在地社區內的競爭恐更白熱化，而未來家樂福如何藉由超過 360 店的規模發展超市電商，值得觀察。