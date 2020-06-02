【馮冠華專欄】恆指有條件挑戰24000點

6 月 2 日推介 - 龍源電力（916）

1）上日港股市況總結：恆指週一大幅反彈，指數以全日低位 23540 點開出，上升 579 點，之後在上證帶動下，升幅曾擴大至 845 點，高見 23806 點，最終以 23733 點收盤，上升 771 點。成交金額按日下跌約 16% 至 1508 億；和上週五類同，單是美團點評（3690）和騰訊（700）的成交額已達約 300 億，佔大市的總成交約 20%。港股通南下維持淨流入，金額約港幣 18 億。滬深股通北向維持淨流入，金額倍升至約人民幣 105 億。藍籌 49 升 1 跌。下跌的是在美國有不少業務的萬州（288）。

板塊方面，升勢全面，新經濟、Saas、醫藥、物菅、教育股表現繼續強勁，內房及本地地產也回勇。做空方面，比率大幅回落至 12.7%。牛熊證街貨最新比例為 22:78，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 8:92。重貨區方面，熊證上移至 23900-23999，牛證則仍在 22500-22549。恆指夜期報 23606 點，上升 181 點，低水 127 點，港股 ADR 下跌 10 點，相當於恆指 23722 點。

簡評：川普上週五宣佈的所謂制裁香港，是否真的只影響心理多於實際，昨天恆指的報復式反彈應該給了投資者一個答案。留意昨天恆指高位又剛好升穿熊證重貨區 23750-23799，而上週五錄大量空倉的美團點評（3690）也先跌後升並再創上市新高，借勢挾空及屠熊應該是昨天暴漲的原動力；當然財新 5 月 PMI 優於預期、A 股造好，以及道指期貨在美國暴亂示威不絕下也能靠穩亦提升市場氣氛。1500 億的成交金額，表面上是配合升市；但若考慮到美團點評和騰訊的成交額已佔總額的兩成，説服力自然要減分。挾空下令做空回落也是正常不過。

綜合來看，昨天港股的表現是鼓舞，但也不是確定轉強；再參考最新的牛熊街貨分布，估計 23900-23999 這熊證新重貨區應視為好友的最新目標。留意港版國安法未曝光前，恆指是在 24280 點，且看能否屠熊及再收復這約五百點的缺口了。

港版國安法落實需時，美國的制裁亦然，變相地，市場對此事的發展，有了一個短暫的蜜月期，而焦點可能會落在美國如何處理國內的示威暴亂。諷刺地，這可能對五月表現頗差及大落後的港股有利。

在重量級網易（9999）和下週京東的招股效應下，市場氣氛或不會太差。另外，盤後傳出中國停購美國農產品的消息，但執筆時，美股沒有太受負面消息影響，但叮囑密切留意事態發展。特別是從傳媒的報道，美國的暴亂，其破壞程度絕對比香港的社運有過之而無不及，加上美國不少人擁有槍械，情況不敢樂觀。

說回港股，昨天強勢的，又是耳熟能詳的板塊。有條件追落後的個股，筆者提供小米（1810）、金山（3888）、舜宇（2382）及華虹（1347）給參考。若要跟紅頂白，昨晚出公告指其在創業板上市受理的中芯國際（981），與及氣勢如虹的港交所（388）均可繼續關注。筆者早前推測在港上市的中資電力公司有私有化概念，昨晚，華電福新（816）公佈其私有化計劃，股價大升至約私有化價應是時間問題，板塊中，還可留意龍源（916）和華能（902）。

2）澳門博彩收入受累新冠肺炎疫情，繼 4 月按年暴跌 96.8% 後，昨午公佈的 5 月博彩收入，按年續跌 93.2%，至 17.64 億元澳門元，惟按月回升 1.3 倍。（經濟日報）

3）昨早，財新公佈中國 5 月份製造業採購經理指數（PMI）為 50.7，好過預期的 49.6，4 月份為 49.4，去年同期為 50.2。報告顯示，隨著疫情防控措施放寬，企業普遍復工復產，產出錄得 2011 年 1 月以來最強增速。不過，需求仍然低迷，5 月份新訂單總量繼續下行，主因外需疲弱，銷售仍然低迷；供應鏈經受大幅中斷後終於回穩。（明報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指漲 92 點，標指及納指則分別上升 0.38% 及 0.66%。十年期債息回升至 0.667%，美滙指數回落至 97.82，紐約期油上升至 35.44 美元。恐慌指數 VIX 回升至 28.23，黃金上升至 1750.3 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：富力（2777）公布，5 月權益合約銷售總金額約 106.2 億元（人民幣，下同），按年上升 15%，銷售面積達約 88 萬平方米，按年升 8%。首 5 個月底，總權益合約銷售金額約人民幣 365.5 億元，銷售面積達約 310 萬平方米。

金沙中國（1928）繼首季淨虧損 1.66 億美元後，4 月亦錄得淨虧損 1.8 億美元（約 14 億港元），期內淨收益大減 98.7% 至 900 萬美元；4 月經調整物業 EBITDA 虧損約 1.05 億美元（約 8.19 億港元）。金沙指，根據可得的初步資料，5 月的淨收益、經營虧損、淨虧損及經調整物業 EBITDA 虧損，與 4 月並無重大差異。

華電福新（00816）公布，要約人福建華電福瑞以吸收合併方式，對該公司進行私有化。要約人將向 H 股股東支付每股註銷價 2.5 港元（停牌時股價為 HK$1.51）

6）新股訊息（信報）：電動工具生產商蜆壳電業（02381）今天主板掛牌，其暗盤收報 0.206 元，較招股價 0.25 元，跌 0.044 元或 17.6%。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/