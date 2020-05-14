又有ETF要下市 3步驟檢查手上的是否安全

第一金科技債 10 + 因規模低於 3,000 萬元，日前申請清算，將於 6 月 23 日終止櫃檯買賣，是國內首檔下市的產業債 ETF。國內越來越多人投資 ETF，買入後仍要定期檢視總市值 (規模)、交易量及受益人數三個指標，提前預防捲入下市危機。

第一金科技債 10+ ETF 為投資美國投等級科技業公司債，因為去年債市大漲，機構法人贖回，今年來債市再漲一波之時，又遭到贖回，目前規模僅剩 2974 萬元，低於法定要求的 1 億元，受益人則為 13 人。

日前第一金投信於官網公告，科技債 10 + 向金管會申請終止信託契約，核准後由櫃買中心公告，該 ETF 將於 6 月 23 日終止櫃台交易，這也是繼中信中國美元 IG 債清算後，又有債券 ETF 說再見，且為國內首檔下市的產業債 ETF。

事實上，ETF 邁入下市之前都有跡可循，投資人只要定期檢視 3 指標，就能預防捲入下市危機。首先，現行規定 ETF 近 30 日平均規模低於 1 億元，便符合下市條件，然而要不要撤牌由投信決議，因此規模是首要評估指標，若低於 1 億元即亮警訊。再者，日均量低於 200 張，如同殭屍股不可不慎；最後，受益人在 300 人以下或停滯，也須特別留意。

證交所指出，通常 ETF 要下市，其市值會趨近於其淨值，投資人若因為淨值高於市值，選擇不賣出、持續抱到清算，將會依據該 ETF 淨值給予投資人等值金額。