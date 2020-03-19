富邦VIX後又有原油正2之亂 投資人該學到什麼？

元大 S&P 原油正 2（00672L）暴跌，淨值也摜破 2 元下市門檻，元大投信已公告將依規定申報下市清算，但金管會主委顧立雄卻要投資人「先別急」，證期局將放寬下市門檻，消息一出網友戲謔喊「停損的人被補刀」、「壓身家時候到了」。這場原油 ETF 之亂還看不到盡頭，投資人可趁機認清期貨 ETF 的本質，檢視自己是否合適投資這類型商品。

1. 沒有漲跌幅限制

元大 S&P 原油正 2 是透過投資西德州輕原油期貨，來追蹤標普高盛原油 ER 指數，期信 ETF 沒有漲跌幅限制，又因原油市場波動很大，單日暴漲暴跌 5% 也不稀奇，因此不適合風險承受度較低的投資人。

此外，期信 ETF 通常只連結「單一標的」，標的沒有分散、又沒有漲跌幅限制，只要遇到如今的全球股匯市大起大落時，就容易出現極端狀況，不可不慎。

2. 有轉倉成本

期貨合約具有到期特性，例如 1 月合約到期想續約，就必須換到 2 月的合約，轉換合約便會產稱轉倉成本，長期下來會吃掉一些淨值，而原油正 2 因為槓桿的特性，更會造震盪耗損、淨值折損速度加快。

3. 區間操作、別長抱

原油具有景氣循環特性，看油價或原油期貨走勢常來回震盪，就可以知道原油只適合短線或區間操作，切忌長抱。原油 ETF 沒有配息，獲利純看價差，必須嚴設停損，才不會在走勢不如預期時虧很大。

截至 19 日，不只元大原油正 2 淨值觸及下市門檻，另一檔街口布蘭特油正 2 也跌破 3 元，最新淨值 2.71 元，距 2 元只有 26% 之差，持有該檔的投資人也必須注意。ETF 商品越來越複雜，風險也不一，應該要先真正認知到自己買的商品到底是什麼，也要看清楚自己是在「投資」還是在「投機」。

