美股將迎解封行情 靠ETF賺一波要注意3眉角

Anue 鉅亨攜手 yahoo!TV 推出財經直播節目《股市小葉問》，每周四下午三點，邀分析師一起拆解最夯的財經熱議題，並提供線上提問互動，幫投資人解決各式各樣疑難雜症。

回顧過去一周熱門新聞，美股盤勢、恐慌指數 (VIX) 及油價，最受網友關注；熱搜股部分，LED 族群回到甜蜜點，重拾投資人青睞，前五名分別為台積電、鴻海、旺宏、華新科、晶電。

跟著投信賺 抓 3 個條件進場

操作股票沒有「慧根」沒關係，但一定要「會跟」。4 月以來，投信買超台股突破 200 億元，為史上第四大單月買超金額。更是萬點之上，投信首次投入這麼大規模的買盤，顯示相當看好台股後市。

如果想跟著投信一起賺價差，資深分析師陳唯泰建議從 3 個條件抓進場點，包括短期均線翻揚、投信連續買超、成交量溫和放大。特別留意的是，如果成交爆大量，代表該檔個股已有許多投資人追捧，不宜再跟進追高。

近期獲投信持續加碼的「投信認養股」有欣興、永豐金、長榮、南電、華通、奇鋐、亞泥、晶技。整體來看，PCB 族群為大宗，陳唯泰認為今年受惠 5G 題材、中國訂單回流台灣，首季開始營收呈現逆勢成長，是該族群受到寵愛的主因。

用 ETF 投資美股最簡單 仍要注意 3 件事

另一方面，全球股市在 3 月底爆發股災後，美股強勢反彈，波段漲幅約 3 成，接下來美國各州將陸續解封，美股是否有望持續上漲？外匯專家李其展認為，可以期待「解封行情」，關鍵仍是疫情發展，若解封後疫情有所緩解，下半年又有川普爭取連任等利多，美股走強不是問題。

在台灣想參與美股解封行情，除了透過複委託或直接開美股帳戶，最簡單的方式就是利用國內美股 ETF，李其展建議，投資美股 ETF 要注意三件事，包括台幣計價會有匯率損益、台灣交易時段行情較小，適合波段操作，並且不是每一檔都會配息。

目前國內較熱門的美股 ETF 有：國泰美國道瓊、元大 S&P500、富邦 NASDAQ。

其中，富邦 NASDAQ 追蹤的是那斯達克 100 指數，成分股剔除金融股，是非常純正的科技股指數，包括 Facebook、Google 及亞馬遜都在其中，這類股易受景氣波動影響，景氣好時會超漲，不好時容易超跌，需特別留意。

《股市小葉問》由擁有分析師執照的財經主播葉芷娟主持，每周四下午 3 點直播，提供投資人最專業與即時的股市資訊，可於 Anue 鉅亨首頁、FB 粉絲團、">YouTube 頻道收看。