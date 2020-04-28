除了溢價過高 「2個改變」讓原油正2更難賺了

國際油價波動加劇，全球石油 ETF 陷入殺戮戰，國內的元大 S&P 原油正 2 (以下簡稱原油正 2) 為避免超額損失，將持倉合約轉至 12 月份，持股權重為 121.47%，如此一來吃不到近月期貨的漲跌，基金槓桿倍數也從 2 倍降至僅剩 1.21 倍，想靠原油正 2 賺一波黑金財變得難上加難。

為了因應油價波動，原油正 2 啟動「降槓桿、轉遠期」的管控措施，根據元大投信表示，4 月 22 日已主動將該基金持倉合約轉移至 12 月，曝顯部位 121%。這意味著，槓桿僅剩 1.21 倍，遠低於預期的 2 倍，且又是持有 12 遠月合約，近月期貨國際油價上漲時只會跟著少漲。

此外，以目前淨值 0.5 元計算，預估 12 月油價必須漲到每桶 100 元，淨值才可能回到下市門檻之上。

針對槓桿倍數不如預期、買遠月份合約，元大投信並未事先通告，引來投資人強烈不滿。元大投信表示，產品上市以來一直是以槓桿倍數近 200% 在操作，但可考量市場或法規因素，視市場狀況彈性於 100%~200% 間進行曝險調整，都符合法令規範，否則未即時控管恐出現「超額損失」。

事實上，不僅原油正 2，全球最大的原油 ETF、美國原油基金 (USO) 也已提交監管文件，一改過去投資近月合約的操作，而是增加遠月期貨占比，其中 20％分配給 6 月原油期貨、50% 分配給 7 月原油期貨，其餘則分別是 8 月期貨以及 9 月期貨，以減緩近期波動。

即使原油正 2 爭議不斷，依舊有許多投資人追買，28 日收盤總成交量逾 6.1 萬張，預估淨值來到 0.51 元，溢價幅度高達 335%，等於投資人用將近 4 元搶買價值不到 1 元的股票。

雖獲得金管會豁免下市，但近期被金管會盯上後，元大投信在今天盤前就發布聲明表示，雖經豁免核准也並非表示完全無下市或清算的可能，仍須回歸到基金信託契約及公開說明書規範。

近期石油波動劇烈已非常理可判斷，投資人須更謹慎小心，並對產品有足夠認識後才投資，否則硬要抄底，若將來遭清算下市，恐血本無歸。