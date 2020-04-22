反正油價肯定會反彈？想靠原油ETF抄底要知道的事

國際油價崩跌，20 日美國西德州中級原油（WTI）5 月交割的期貨價跌至每桶負 37.63 美元。油價驚見前所未有的負值，近來受市場熱議的石油 ETF 仍吸引許多買盤搶進，如果你認為「油價一定會反彈，趁現在低點買起來放」，那可誤會大了，這類期貨 ETF 本質與 0050、0056 大不相同，並不適合長期持有，下手前應先建立三個重要觀念，才不會血本無歸還搞不清楚原因。

元大 S&P 原油正 2 今 (22) 日開盤暴跌近 30%，街口布蘭特油正 2 也跌逾兩成，驚人跌幅催出強大交易熱度，從淨值來看，原油正 2 溢價一度衝到 420%，等於價值 1 元的產品，投資人競相以 5 元的價格買進，蓄勢搶反彈。

從過去富邦 VIX 到原油正 2，讓不少投資人慘賠的經驗，先不論短期是否有下市危機，最大的問題就是「看到跌深就瘋買」，此類期貨 ETF 與股票、一般現貨 ETF 操作不同，現在想買石油 ETF 應先搞懂三件事。

1. 追蹤指數、合約月份不同 影響程度也不同

目前國內熱門石油 ETF 為元大 S&P 原油正 2、街口布蘭特油正 2，前者追蹤的是西德州原油指數，後者為布蘭特原油指數。這次出現負油價的是西德州原油期貨，布蘭特原油期貨價雖也下跌，但每桶仍有 17 美元，因此街口油 2 受到的衝擊較小。

此外，期貨價格有分月份， 5 月西德州原油跌到負數時，6 月與 12 月期貨價仍收在每桶 20.43 美元與 32 美元。

原油正 2 在 4 月 7 日至 4 月 13 日間已將持倉部位轉為 6 月期貨和 12 月期貨，因此逃過這場空前災難。從原油正 2 公開說明書上可看到，每月第 5 個到第 9 個營業日，ETF 就會由近月轉倉到次近月期貨。這樣做可避免持倉拖到最後交易日，趨避指數跌落負值帶來的衝擊。

而另一檔元大 S&P 石油 ETF 持倉部位為 12 月期貨，因此波動較低，但溢價仍有 40%，代表想賺黑金財的投機買盤很多。

2. 想抱著等油價回漲？先考慮換倉成本

期貨合約都有到期日，假設持有 5 月合約到期後，要繼續持有到 6 月，就必須要「賣掉 5 月合約，買進 6 月合約」，轉換合約時候的價差，就是轉倉成本。

通常比較遠月份的期貨價格，會比近月份的期貨價格高，如此一來轉倉就會「買低、賣高」，長期下來自然會吃掉 ETF 的收益，即使目前溢價很高，想長抱仍要考慮轉倉成本。

3. 淨值不幸歸零 等於虧掉全數本金

油價出現負數，意味著石油 ETF 淨值也可能跌到負數，投資人會不會賠錢給發行公司？投信業者表示，按現行法令，假如基金淨值跌到負值，本即由投信公司承擔虧損，投資人最大損失就是「賠盡本金」，因此要審慎評估。

不過業內人士指出，就算原油期貨價跌破 0 元，相關 ETF 淨值也不太可能歸零或變負數，理論上持有期貨合約跌破維持保證金，期貨商就要砍倉，這樣一來 ETF 多少都還會剩一點淨值。

金管會也宣布，雖然原油正 2 ETF 獲准 9 月底前豁免清算下市，但若淨值過低、無錢投資經營時，依契約規定仍可能下市，提資人還是得特別注意。