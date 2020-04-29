〈財報〉三星Q1營業利益優於財測 但看壞下半年手機、電視需求

南韓三星電子週三 (29 日) 公布 Q1 財報，2020 年 Q1 營業利益報年增 3.43%，達到 6 兆 4473 億韓元 (約合 52 億美元)，但同時也預估自 Q2 起公司業績將開始出現下滑，看壞下半年智慧型手機、電視產品等需求。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片來源：Google)

三星電子 Q1 財報關鍵數據：

營收報年增 5.61% 至 55 兆 3252 億韓元，優於財測預估的 55 兆韓元。

營業利益報年增 3.43% 至 6 兆 4473 億韓元，優於財測預估的 6.4 兆韓元。

純益報年減 3.15% 至 4 兆 8849 億韓元。

EBITDA Margin 報 24%，自前季的 23% 小幅回升。

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，三星電子的表現相對出色。然而該公司也預估 Q2 業績將開始出現滑落，並看壞 2020 年下半年營運表現。

三星電子 2020 年 Q1 EBITDA Margin (圖片來源：Samsung)

另外，營收以部門表現來看，今年 Q1 半導體部門營收報年增 21.9% 至 17.64 兆韓元 (季增 5.1%)，營業利益報年減 3.2% 至 3.99 兆韓元 (季增 15.7%)。

由於新冠肺炎的疫情影響，使得在家工作、遠距教學，以及網購需求暢旺。這也使得伺服器、PC 等方面的記憶體需求大增，也讓三星電子的收益改善。

顯示器部門在季節性需求減少的影響下，營收報年增 7.7% 至 6.59 兆韓元 (季減 18.1%)，但是卻出現 2900 億韓元虧損。而上季則是 2200 億韓元的獲利。

負責智慧型手機業務的 IM(IT、Mobile) 部門，因受到新冠肺炎全球大流行的影響，營收報年減 4.4% 至 26 兆韓元，營業利益報年增 16.7% 至 2.65 兆韓元。高價的高端機種銷售比率上揚。

家電部門受到新冠肺炎及季節性因素影響，營收報年增 2.6% 至 10.3 兆韓元，營業利益報年減 16.7% 至 4500 億韓元。

三星電子按部門之營收與營業利益表現 圖片：samsung

公司展望：

三星電子表示，他們預估新冠肺炎疫情所造成的影響，將在今年 Q2 正式浮現。預估屆時的業績表現將會遜於 Q1。

三星指出，新冠肺炎引發的不確定性將持續到 2020 年下半年，且目前還無法確認這波疫情將持續多久，並可能造成多大衝擊。

三星預期，如智慧型手機、電視等產品之營收與獲利估將大幅下滑，因為新冠肺炎疫情嚴重影響需求，而疫情也已導致全球商店與工廠關閉。