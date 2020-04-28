防疫需求暴增 UVC LED供應鏈缺貨晶片價漲

根據研調機構 TrendForce 旗下 LEDinside 最新「2020 深紫外線 LED 應用市場與品牌策略」報告指出，在防疫商機帶動下，具殺菌消毒效果深紫外線 (UVC) LED 農曆年後需求暴增，供應鏈全面缺貨。由於 UVC LED 晶片極度短缺，也帶動報價調漲，甚至出現高價也買不到貨的狀況。

TrendForce 研究經理吳盈潔指出，部分 UVC LED 廠訂單已排至今年 8 月後，且受惠 UVC LED 訂單挹注，多數廠商今年 UVC LED 營收成長率上看雙位數，特別是經營 UVC LED 晶片與封裝廠多年的 Seoul Viosys、Asahi Kasei (Crystal IS)、Stanley、研晶與光鋐共創品牌 Bioraytron、三安光電；UVC LED 晶片廠則以三安光電、Photon Wave、光磊、光鋐等為主。

TrendForce 指出，受到近來需求暴增，供應鏈缺貨，若 LED 封裝廠有意承接 UVC LED 訂單，須謹慎選用晶片性能，並承擔晶片缺貨風險。

相較過去 UVC LED 廠須靠提升效率與價格競爭，來獲取品牌廠青睞，在疫情影響之下，今年品牌與消費者對殺菌淨化意識大為提升，UVC LED 市場需求自中國延伸至美國、歐洲與日本，市場需求達到爆發期，TrendForce 預估，2019-2024 年 UVC LED 封裝市場產值年複合成長率 (CAGR) 將達到 60%。

在應用方面，為因應防疫需求增溫，廠商陸續推出 UVC LED 相關產品，包含殺菌包、殺菌盒、母嬰產品、殺菌手電筒及便攜式殺菌產品。而 UVC LED 廠商耕耘家電領域多年，隨著技術穩定與品牌接受度提升，今年可望迎來成長爆發點，主要供應商包含 Seoul Viosys、Bioraytron、光寶科、三安光電等。

TrendForce 也預估，UVC LED 今年將廣泛應用在商業空調、表面殺菌與淨水領域，主要供應廠為 Seoul Viosys、Asahi Kasei (Crystal IS)、Stanley、Violumas、三安光電與 Nichia；乘用車市場也已計畫導入 UVC LED 外置殺菌產品，及內置空調殺菌模組，將帶動 UVC LED 市場需求穩定成長。