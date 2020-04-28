台灣連三日零確診 陳時中：疫情獲控制 可望逐漸放鬆管制

國內新冠肺炎 (COVID-19) 連續 3 天零確診，維持在 429 例，其中 307 人解除隔離，今 (28) 日適逢中央流行疫情指揮中心成立第 100 天，指揮官陳時中表示，疫情往好的方向進行，但未來還有很長的一段路要走，大家要維持良好的衛生習慣，才能逐漸放鬆管制。

指揮中心說明，近期新增個案數趨緩，出院個案數則穩定上升，兩者曲線差距逐漸縮短，顯示國內疫情已獲得控制，且仍保留醫療量能以應對突發狀況。

陳時中強調，台灣的防疫成果，世界有目共睹，目前疫情往好的方向進行，但疫情是長期抗戰，國際疫情仍嚴峻，希望民眾持續配合防疫措施，不要掉以輕心。

針對各界討論熱烈的普篩或擴大採檢等議題，陳時中也以科學數字向大眾說明，在台灣目前疫情狀況下，憑藉有效且精準的科學立論基礎，目前的防疫作為應足以防堵疫情。

陳時中提醒，即便核酸檢測、快篩檢驗結果呈現陰性，仍不能代表往後不會感染，現階段唯有靠每一個人維持社交距離及戴口罩等良好的衛生習慣，才是最根本有效的防疫之道。

我國口罩產能不斷提升，本周可達 1700 萬片 / 日，隨著國際疫情延燒，台灣持續進行「口罩外交」人道援助，陳時中也在記者會上鼓勵民眾利用健康存摺捐贈行善，截至昨天，已經有 12 萬人響應。