Fed撒2.3兆美元閃電救市後 手中還有龐大銀彈可用

美國聯準會 (Fed) 為挽救在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情下關閉的美國經濟，祭出總額 2.3 兆美元的貸款計畫，挹注中小企業和地方政府並收購垃圾債，《彭博》報導，Fed 還有銀彈可以支撐經濟。

美國國會提供 Fed 多達 4540 億美元的種子資金作為援助款項，用於幫助中小企業、地方政府，並把風險較高的債券納入收購範圍，而 Fed 週四宣布的措施大約僅佔四成，代表還剩下約 2500 億美元，Fed 可以加碼到 10 倍之多，以擴大現有計畫，或啟動新計畫。如果未使用，也可以彌補現有援助措施不在意料之中的損失。

MacroPolicy Perspectives LLC 共同創辦人 Julia Coronado 說：「這些計畫非常強大，儘管如此，Fed 還有龐大的火力。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四說：「我們正把獲得的貸款權力發揮到前所未見的程度，這很大一部分是拜國會和財政部的財政支持。我們將繼續強力、主動而積極地使用所有權力，直到我們相信美國經濟穩步走上復甦之路。」

Fed 總額 2.3 兆美援的貸款計畫將直接購買地方政府短期債券、透過銀行發放貸款給中小企業，並收購垃圾級債券。

但為更多風險較高貸款人展延債務，讓 Fed 招致行為已經越界的批評，因 Fed 身為技術官僚，卻把原本應該由民選官員應該決定誰能獲得援助的事情攬到自己身上。Fed 也被批評助長經濟學家口中的道德風險，鼓勵繞過貸款或投資，確保不至於蒙受損失的行為。

但目前為止，政治人物和投資人都希望 Fed 寧可多做一些也不要少做。

市政債、抵押貸款服務

Fed 可能更進一步援助的對象之一是各州和地方政府融資。週四公布的「市政流動性機制」（Municipal Liquidity Facility）包括 5000 億美元直接購買地方政府短期票據。

除此之外，Fed 表示「將密切留意市政證券一級和次級市場的情勢，評估是否必須採取進一步措施，以支持信用和流動性流向各州和地方政府。」

抵押貸款服務業者也可能獲得 Fed 援助，不過在這方面會是財政部和聯邦住房融資局 (FHFA) 扮演主導角色。鮑爾說，Fed 密切關注抵押貸款服務業者，確保這個支持家庭和消費者支出的重要市場順利運作。

垃圾債

Fed 週四也首度把垃圾債納入潛在收購範圍，只要 3 月 22 日之前債信仍在投資級之上，就符合資格。此舉雖然冒險，但在 Fed 看來，卻是幫助那些原本疫情爆發前擁有優良債信的企業的必要舉措。

目前 Fed 估計 400 億美元垃圾債符合資格，但同時滿足的條件是債券到期日必須在五年內。兩項規定都符合的垃圾債規模多少，Fed 並未透露。

收購垃圾債的條件限制，開啟了 Fed 收購投資這類債券 ETF 的大門。由於這類 ETF 投資標的可能包括風險更高的資產，因此 Fed 將以 1 美元對 3 美元的比例購買，條件比其他資產嚴格得多。

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