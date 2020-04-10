保護主義有增無減 專家：防疫考量下各國遲早限縮糧食出口

顧問機構 Asian Trade Centre 執行董事 Deborah Elms 週四 (9 日) 表示，各國政府為了遏制武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟的衝擊，短期內勢必會升高貿易保護主義色彩，嚴重程度更甚貿易戰，目前已經出現在醫療用品方面的出口限制，遲早會延燒到糧食等其他領域。

隨著武漢肺炎疫情蔓延全球 180 國，部分國家已經開始限制醫療用品出口，Elms 表示，接下來會有更多領域面臨出口限制，例如糧食，因為各國愈來愈重視糧食儲備、供給和糧食安全，將限制甚至禁止糧食出口。

Elms 說，各國政府為了保護本國經濟，很可能設法最重要的產業，因而推升保護主義色彩。「政府將優先援助有利的產業、或重要的領域，例如就業，而尋求保護主義是最有可能的作法。」

Elms 說，從個別國家層面來看，保護主義作法有其道理，因為限制貿易、把重心放在國內有助保障人民就業，不用管別人，「但最終結果當然是所有人都蒙受其害，情況變得更糟」。

在保持社交距離和隔離政策下，許多國家經濟活動按下暫停鍵，全球貿易隨之停擺。世界貿易組織 (WTO) 週三表示，全球貿易去年已因貿易戰而趨緩，今年在武漢肺炎疫情衝擊下，可能萎縮 13% 到 32%。2021 年貿易活動雖然有望復甦，但終究還是要看疫情發展和防疫成效。