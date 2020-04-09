Fed內部看疫情衝擊：美國經濟最壞到明年才會復甦

根據美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布的 3 月會議記錄，聯準會 (Fed) 內部經濟學家認為在最糟情況下，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情可能導致美國經濟到明年才會開始復甦。

Fed 內部經濟學家向官員表示，美國經濟在武漢肺炎疫情後的走向可能有兩種情境，一種是下半年就能展開復甦，另一種較悲觀的發展則是「經濟復甦站穩腳步的時間比預想久，直到明年才會有實質的進展」。

在這兩種情況下，通膨都會下滑。

FOMC 週三 (8 日) 公布的紀錄涵蓋 3 月 3 日和 15 日兩次緊急會議，即使當時美國疫情沒有現在嚴峻，而 Fed 也還無法釐清美國經濟將面臨的危機有多深，仍祭出空前措施支撐經濟。

Fed 先在 3 月 3 日降息 2 碼，不到兩周後又一口氣降息 4 碼至 0-0.25%，並啟動無限量化寬鬆 (QE) 來收購美國公債和資產擔保證券，被支持者譽為「強而有力」的支持措施。

在 3 月 15 日會議紀錄中，有「幾名」官員希望降息幅度小於最終的 4 碼。克里夫蘭聯準銀航總裁梅斯特 (Loretta Mester) 就投下反對票。

討論降息的過程中，好幾名官員擔心把基準利率降到近零水準，會讓外界以為 Fed 在無彈藥可以支撐經濟。但其他官員說， Fed 還有其他工具可以動用，包括前瞻指引或 Fed 資產負債表，讓貨幣政策更寬鬆。

也有官員擔心，近零利率會讓投資人以為 Fed 要走向負利率。

自 3 月 15 日會議後，Fed 陸續推出包括六種借貸機制在內的刺激措施，希望把資金活水盡可能釋放到金融體系的各個面向。Fed 也為政府提供貸款給中小企業的計畫助一臂之力。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在週四發表最新的經濟預測。

曾在 Fed 內部任職的 Cornerstone Macro 分析師 Roberto Perli 認為，從會議記錄來看，FOMC 已經為最壞情況做好準備，但多數 FOMC 成員對美國經濟惡化速度之快感到措手不及，Fed 可能沒料到，首次申請失業救濟金人數會在這麼短的時間內就飆升到 660 萬人。