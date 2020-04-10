PIMCO：從受創到逐步復原

PIMCO（品浩）認為，充分掌握總經趨勢，乃是預先辨識各種契機與風險的關鍵。每年 PIMCO 在美國加州總部舉行四次重量級論壇，包括三次大型「週期展望論壇」針對未來 6 到 12 個月全球市場和經濟趨勢進行辨證，加上一年一度的「長期展望論壇」前瞻未來 3 到 5 年的大趨勢。與會人士有全球政經意見領袖及近八百位投資專才，每次論壇的結果，都受到全球投資人的高度重視。

為了因應防疫措施，本次（2020 年 3 月份）PIMCO 全球週期展望論壇改為採用視訊方式進行，這同時也是 PIMCO 近 50 年來，第一次以線上的方式舉辦經濟論壇。

歷經史上為期最長的景氣擴張週期後，現在全球可能已陷入近代幅度最深、但時間最短的經濟衰退。儘管如此，此次全球經濟衰退沒有前例可循，在新冠疫情的烏雲之下，究竟未來 6 到 12 個月的週期前景會是如何？PIMCO 專家對此提出重要觀點。

沒有前例可循的經濟衰退，經濟刺激政策也不同於以往

如同 PIMCO 長期以來所強調的，這次造成經濟衰退的罪魁禍首並非來自經濟面或是金融市場，而是外部衝擊所致：今年初開始，具備高度傳染力的新冠肺炎在全球化的世界快速蔓延。

從多國面臨嚴峻的公衛危機可知，未來幾週、幾個月，新冠肺炎疫情可能會使得許多國家的醫療體系出現難以負荷的危機。而為了抑制疫情進一步散播，多數國家在第一時間採取積極的手段，甚至，各國政府不得不下令暫時停止部分經濟活動，也造就史上頭一遭因政府命令而引發的經濟衰退。

我們在 PIMCO 留意到，不同於過去的經濟危機，這次各國以前所未見的速度與規模推出貨幣與財政刺激政策。各國政府用盡所有方法，設法阻止眼前的經濟衰退演變為長期的經濟蕭條，避免大量企業倒閉與大批民眾長期失業。

許多國家目前推出的財政刺激法案已超越 2008－2009 年全球金融危機時期的規模，且未來幾個月料將發佈更多的刺激措施。

週期市場展望：從受創逐步復原

有鑑於各國迅速推出大規模的財政與貨幣刺激政策，加上實體經濟並未出現嚴重的失衡問題，毋須長期整頓經濟體質。我們在 PIMCO 預估，即便各種抗疫禁令在短期內對全球經濟帶來嚴峻考驗，但是隨著疫情獲得控制與各項禁令解除，接下來的 6 到 12 個月全球經濟可望逐漸復原。

PIMCO 的基本預測認為全球經濟將呈現 U 型、而非偏向 V 型復甦。但是，其中仍可能面臨兩大風險：經濟活動呈現 L 型的長期停滯，或是「復甦後再度衰退」－意即 W 型的走勢。

可能的風險影響因素包括：一、疫情是否獲得控制；二、那些背負高度財務槓桿、景氣敏感度高、且無法直接取得央行或政府援助的企業是否爆發倒閉潮。

儘管 V 型經濟復甦在理論上並非不可能，但是目前 PIMCO 並未對此寄予厚望，除非治療新冠肺炎的療法必須有所突破，且醫療與防疫能量必須提升到足以因應當前疫情危機的程度。

疫情三大影響：全球化開倒車、企業負債攀升、家戶負債增加

新冠肺炎疫情可能對全球經濟帶來一些難以抹滅的影響，因此投資人不得不及早開始思考因應對策。

一、全球化可能會加速開倒車：

以本次疫情為鑑，企業將試著簡化全球供應鏈，藉此避免貿易戰爭的影響，或是天災人禍導致全球供應鏈中斷。

此外，各國政府可能會以公共衛生為由，進一步限制國際貿易、旅遊、以及人口遷徙。故此，對於極度仰賴國際貿易與旅遊的企業、產業、與國家而言，商業模式可能將受到更為長期的影響。

二、公私部門負債可能會大幅攀升，並進一步削弱央行的獨立性：

貨幣政策將形同財政政策一般，開始左右非金融企業的資源分配，同時央行還得設法壓低政府的償債負擔。一般而言，央行抑制名目殖利率上升，通常會導致通膨攀升、實質殖利率下降。

倘若貨幣政策一再為了配合財政政策而壓低利率水準，且疫情過後各國若持續擴張財政支出，屆時通膨可能會遠遠超出目前市場預估的水準。

三、許多家戶的負債可能會增加：

民眾將面臨嚴重的收入損失與失業問題。故此，民眾可能會預防性地增加儲蓄，將錢投入相對低風險的現金與債券投資部位。此外，PIMCO 預期許多家庭將設法減輕房貸，藉此增加房屋的權益價值。

屆時，原本就已氾濫的私部門儲蓄可能會進一步增加，投資人可能要準備迎接「新中性 2.0」的到來，亦即實質利率將長期維持在更低的水準。

投資啟示

現在，全球正在「因應亂序」，而且是規模前所未見（詳閱 2019 年 PIMCO 長期展望報告）。面對高度不確定的環境，PIMCO 建議投資人秉持過去因應極端市場環境的信念，以防禦性布局面對高度波動的考驗。

延伸閱讀 >> 投資人如何因應市場不確定性？

本篇作者包含以下 2 位：



費約信（Joachim Fels）先生為 PIMCO 全球經濟顧問。費約信先生常駐於 PIMCO 美國加州新港灘辦公室，擁有 31 年總體經濟研究經驗。他現任 PIMCO 投資委員會成員，並負責共同領導 PIMCO 季度週期性展望論壇與年度長期展望論壇。



波以斯（Andrew Balls）先生是 PIMCO 的全球固定收益投資長，常駐倫敦辦公室，負責監督本公司的歐洲、亞太、新興市場以及全球專業投資團隊，此外他也負責管理一系列全球投資組合產品，並具備投資委員會成員身分。

