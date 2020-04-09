Fed三月會議紀要：美經濟前景充滿不確定性 將維持零利率

週三 (8 日) 美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公佈 3 月 15 日會議記錄，官員一致認為美國經濟前景「已於過去幾週內急劇惡化，且充滿高度不確定性」，因此將利率降到近零水準，並且有意維持在這個水準一段時間。

聯準會 (Fed) 官員指出，當前局勢下，立即使用所有利率權力相當重要，官員還有意在可預見未來，將聯邦基金利率維持於零利率區間，反映 Fed 對武漢肺炎 (COVID-19) 的擔憂。

會議紀要顯示，Fed 官員於 3 月 3 日和 15 日的兩次緊急會議中，對於疫情正快速損害美國經濟、破壞金融系統感到相當擔憂，因此採取前所未有的措施來穩定市場與美國經濟。

聯準會官員指出，武漢肺炎的爆發，損害了包括美國在內的許多國家經濟，對全球金融情勢也造成重大影響。

會議紀要還提到：「許多與會者認為，武漢肺炎的餘威將在短期內影響經濟活動，對經濟前景構成風險，因此幾乎所有聯準會官員都認為將聯邦基金利率的目標範圍調降到 0% 至 0.25% 是適當的。」

其他決策還包括，支持 Fed 用來表明未來貨幣政策走向的「前瞻性指引」；市場一直密切觀察會議紀要是否顯示出央行要將聯邦基金利率維持在最低水平的意圖。

Fed 在 3 月 15 日的遠端會議上，決定將基準利率調降至金融危機期間的超低水平，除了克利夫蘭 Fed 行長梅斯特 (Loretta Mester) 表示反對外，所有成員均投票贊成。

梅斯特在會後發表聲明表示，她投反對票是因為她希望聯準會能在政策上更具靈活性，央行已經在兩週前的會議上緊急降息 2 碼 (50 個基點)。

會議紀錄顯示，梅斯特希望降息 50 個基點，而不是最終的 75 基點。她認為「只要市場條件已經改善到足以確保貨幣政策傳導機制能夠正常運作，就可以進一步削減利率目標區間。」

聯準會積極救市

會議紀要中涵蓋 3 月 3 日和 3 月 15 日 FOMC 於例行會議之外召開的緊急會議，充分體現美國經濟惡化的速度，以及繼大蕭條以來最嚴重、最快速的打擊後，聯準會急迫地為了經濟軟著陸所做的努力。

Fed 在 3 月 3 日的會議上，將利率下調半個百分點，不到兩週後又再次開會，將利率下調至近零水準，並推出無上限 QE 購債措施，以及史上第一次決議購買投資級公司債及 ETF，期待拉升已受到疫情嚴重衝擊的市場信心。

BMO Capital 利率策略副總裁 Jon Hill 表示：「三月份 FOMC 的兩次緊急會議的記要中，展現 Covid-19 爆發後對經濟造成未知的深遠影響力，也凸顯央行的反應速度。」

Jon Hill 指出，紀要中「暴跌」一詞出現四次，「不確定性」一詞出現九次，「惡化」一詞出現六次。「衰退」則只出現一次。

此外，會議紀要中並沒有討論目前已知的大規模失業問題，美國至少有 1000 萬人因為防疫而實施的社會疏離措施而失業；一些經濟學家預估，到 4 月底，失業人數將超過 2000 萬。

Jon Hill 表示：「會議紀要指出，在禁足令 (stay-at-home orders) 的影響變得明顯之前，FOMC 就已透露他們對美國經濟前景的擔憂。」