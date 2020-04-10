〈美股盤後〉Fed再出手 道瓊連2日彈升 標普寫1974年來最強單週

美國聯準會 (Fed) 週四 (9 日) 推出總額 2.3 兆美元新一輪刺激方案以援助中小企業和地方政府，沖淡美國初領失業救濟金人數居高不下的疑慮，但 OPEC 減產力道不如市場預期，油價翻黑、能源股普遍下挫，美股漲幅在尾盤收斂，道瓊終場上漲 285 點。美股週五因逢耶穌受難日，將休市一天。

Fed 週四公布總額 2.3 兆美元新一輪寬鬆措施，包括 6000 億美元中小企業貸款計畫，5000 億美元直接購買州、郡及城市的短期債券，同時公布買進垃圾債和投資級債券的更多細節。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，將動用所有權力「強力」幫助美國經濟復甦，直到有信心認為經濟走上穩步復甦之路。他並重申，美國經濟體質堅實，高失業率只是暫時現象。

道瓊走勢圖 (來源：investing.com)

Fed 最新援助措施掃除了失業救濟金人數再度飆升的陰霾。勞工部數據顯示，上週超過 660 萬人申請失業救濟金，高於經濟學家預估的 500 萬人，最近兩次的數據分別是 660 萬人和 330 萬人。

油價在美股盤中交易時段翻黑，原本 9% 漲幅回吐殆盡，原因是投資人認為 OPEC + 提議的減產力道，不足以彌補病毒引發的需求崩潰。沙、俄兩大產油國擬將每日產量減少 1000 萬桶，為時兩個月。

武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例累計超過 150 萬、超過 89400 人死亡，不過近來全球新增病例趨於和緩，且美國紐約州住院率下降，帶動美股本週大漲。

白宮衛生顧問佛奇 (Anthony Fauci) 則說，美國因武漢肺炎致死的人數可能遠低於原先的預估。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四向 CNBC 表示，美國可能在 5 月重啟部分經濟活動；白宮即將成立第二個抗疫工作小組，主要職責是讓重新開放美國經濟。

美股本週漲幅亮麗，標普 500 指數大漲 12.1%，是 1974 年以來最佳單週表現，道瓊指數漲幅也超過 12%。那斯達克一週來勁揚 10.6%，締造 2009 年來最大週漲幅。

週四 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 285.80 點，或 1.22%，收 23,719.37 點。

標普 500 指數上漲 39.84 點，或 1.45%，收 2,789.82 點。

那斯達克指數上漲 62.67 點，或 0.77 %，收 8,153.57 點。

費城半導體指數下跌 38.16 點，或 2.33%，收 1,601.73 點。

標普各類股表現。(來源：Finviz)

科技五大天王漲跌互見：蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.72%；臉書 (FB-US) 上漲 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.01%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.01%。

道瓊 30 檔成分股漲多跌少：摩根大通 (JPM-US) 大漲 8.97%；Dow Inc.(DOW-US) 上漲 5.09%；麥當勞 (MCD-US) 勁揚 3.5%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.94%。

費半成分股幾乎全數下跌。Qorvo (QRVO-US) 下挫 4.49%；美光 (MU-US) 跌 4.47%；應材 (AMAT-US) 跌 3.63%；科林研發 (Lam Research) 跌 3.18%；高通 (QCOM-US) 跌 2.39%。

台股 ADR 漲跌互見：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.41%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.76%。

焦點個股

摩根大通 (JPM-US) 大漲 8.97%。Fed 宣布加碼救市，銀行股引領大盤漲勢，高盛 (GS-US) 也大漲逾 4%。美國企業財報季將登場，摩根大通 (小摩)、富國銀行 (WFC-US) 下週二 (14 日) 將公布上季業績。

蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.72%。根據小摩研究報告，受疫情影響，蘋果 iPhone 今年第 2 季銷售將大幅下滑，全年銷量預計年減 10%，部份新機也可能會延遲 1 至 2 個月才發佈。

經濟數據

美國 4 月密大消費者信心指數初值 71，前值 89.1

美國 3 月 PPI 年增率報 0.7%，預估 0.5%，前值 1.3%

美國 3 月 PPI 月增率報 -0.2%，預估 - 0.3%，前值 -0.6%

美國 3 月核心 PPI 年增率報 1.4%，預估 1.2%，前值 1.4%

美國 3 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預估 0.0%，前值 -0.3%

美截至 4/4 當週初請失業金 (萬人) 報 660.6，預估 500.0，前值 664.8

美截至 4/4 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 426.55，前值 261.2

華爾街分析

U.S. Bank Wealth Management 股市策略長 Terry Sandven 說，美股本週表現其來有自，很多股票都已經處於超賣水準，Fed 強力救市和財政措施，更強化了投資人的信心。但在疫情延續時間還不明朗前，投資人小心不要過於樂觀。

身價上億的富豪投資人 Mark Cuban 說，股市略為漲過頭，宜謹慎行事，「這就像在利多消息傳出時買進，等事實呈現另一種面貌，投資人就會轉身離開，脫手賣股」。