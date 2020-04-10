防疫開支龐大 英國央行同意必要時金援政府

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情帶來大量開支，英國政府計劃透過提高央行透支額度，直接自英國央行 (BOE) 獲取資金，作為發債以外的籌款機制，意味著若政府無力支應短期現金流，央行同意增加貨幣投放為政府挹注流動性。

英國央行及財政部週四 (9 日) 於共同聲明中指出，疫情期間，若政府需要舒緩現金流壓力，卻無法立即自債券市場籌措資金，央行將會滿足政府的短期資金需求，不過英國政府也強調，此為暫時、短期的融資方案，政府仍將以市場作為主要資金來源。

目前英國政府在央行的透支額度為 4 億英鎊，該額度曾在 2008 年金融危機時達到高峰至 199 億英鎊，英國央行強調，政府從中獲得的貸款都會盡量在年底前償還。

為保護國內企業及人民免受經濟衰退衝擊，疫情發展至今，強生政府已將其貸款計劃規模提升數百億英鎊，根據財政研究所數據，因防疫所致的龐大成本和稅收縮減，英國還需在本財政年度增加 1300 億英鎊收入，這將使其融資需求超過 2900 億英鎊，約佔 GDP 的 13%。

英國債務債務管理局 (DMO) 將在 4 月 23 日公布最新債務發行計劃，部分經濟學家預計，本財政年度的預算赤字可能超過該國 GDP 的 10％，恐創下二戰以來最高水平。

花旗銀行 (Citi) 市場策略師估計，今年英國政府恐需出售 2850 億英鎊之債券，才能籌集資金來應對所需支出項目，同時為到期債務進行再融資，規模幾乎是 DMO 去年出售的 2 倍，創下歷史紀錄。

儘管如此，英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 週日 (5 日) 於《金融時報》專欄表示，央行不會利用貨幣融資手段，長期支援政府支出。部分投資人認為，主要是因為貨幣融資與歷史中陷入惡性通膨的情況有關聯，且此舉可能損及央行獨立性。

不過，Resolution 分析師 Richard Hughes 認為，只要此項措施是暫時的，並且趕在疫情告一段落後撤出，造成長期通膨的效果應有限。