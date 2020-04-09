鮑爾：疫情控制後 美國經濟有望強勁反彈

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於週四 (9 日) 表示，儘管武漢肺炎 (COVID-19) 疫情導致經濟大幅衰退，但在疫情獲得控制之後，美國經濟將有望強勁復甦。

鮑爾亦強調，聯準會將會竭盡所能的採取各項措施，以向市場注入流動性，並透過各項貸款計劃，提供企業及家庭充足的現金流，另外，亦將維持基準利率在接近 0% 的水位。

聯準會於週四 (9 日) 宣佈，將祭出規模高達 2.3 兆美元的經濟刺激措施，主要用於提供中小企業及地方政府貸款。

鮑爾表示，聯準會將會帶領美國的經濟渡過難關，當疫情受到控制之後，企業將得以恢復正常的營運，勞動人口也將重返工作崗位，因此，相信美國經濟將有望以強勁的姿態反彈。

美國勞工部於週四 (9 日) 公佈最新的初領失業金人口，高達 660 萬人，呈現連續三週飆升的趨勢。

美初請失業金人數 圖片：Zerohedge

但儘管如此，鮑爾仍表示，在肺炎疫情爆發之前，美國的經濟體質相當穩健，因此，雖然疫情對於經濟造成衝擊，但藉由聯準會採取的各項工具，預期將可協助經濟快速回到疫情前的水平。

另外，鮑爾亦重申，為了提升經濟的穩定性，將會維持低融資成本。他亦表示，聯準會主要將重點放在擴大貸款規模，而國會則可透過直接發放現金，以協助財務上較為困難的企業或個人渡過難關。

除此之外，鮑爾強調，在對於經濟的成長恢復信心之前，將會繼續維持低利率，並且將持續觀察就業市場的復甦狀態、以及物價的穩定性。