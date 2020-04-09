小摩砍蘋果目標價 估iPhone銷量減10%、部分新機延後發布

摩根大通 (JP Morgan) 本週發布報告，認為受到公衛事件影響，蘋果 (AAPL-US) iPhone 今年第 2 季銷售將大幅下滑，全年銷量預計年減 10%，部分新機也可能會延遲 1 至 2 個月才發布。

摩根大通也將蘋果目標價由 350 美元下調至 335 美元，繼續維持「增持」評級，蘋果股價週三 (8 日) 收盤上漲 2.5%，報 266.07 美元。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 指出，蘋果在大中華以外的零售商店，預計在 5 月中才會重新開放，因此也將第 2 季預計銷售 3300 萬支，下調至 1500 萬支。

Chatterjee 表示，銷售下滑主要是因實體店面關閉，以及流量低等影響，恐怕要到 6 月之後，實體銷售才會恢復正常。雖然線上銷售因此將增加，但仍不足以彌補實體零售管道的不足。

(圖表取自 Apple insider)

Chatterjee 認為，新款 iPhone 如期推出的可能性很低，雖然供應商否認生產會有延誤，但考慮到需要一些硬體測試時間，預計新機發布將延遲。目前 4 款新機，可能會有 2 款延後發布，或是仿效 2017 年秋季，當時他們先發售 iPhone 8、iPhone 8 Plus，iPhone X 則延至 11 月才對外銷售。

以全年度來看，Chatterjee 預計 iPhone 的總體銷量將減少 10%，至 1.75 億支。第 2 季的降幅最高，但有望透過第 4 季的成長「部分抵消」。

(圖表取自 Apple insider)

Chatterjee 認為，蘋果仍會保持強大，並在 2021 年恢復銷量。此外，除了 iPhone 等硬體設備，蘋果在服務部門等項目也會持續成長，預計所有服務相關部門可取得兩位數字的成長。