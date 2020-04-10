川普：週末可能公布對航空業救助計畫

美國總統川普週四 (9 日) 表示，可能在週末公布對美國航空業的救助計畫，這一計畫的整體方案，包含 320 億美元的薪資補助金，據稱財政部已收到 275 份申請。

川普在白宮簡報會上表示，他與財長梅努欽 (Steve Mnuchin) 和交通部長趙小蘭討論了救助方案。川普補充說，航空業在這波疫情受到很大的打擊，新的方案規模很大，將是一個非常可以接受的方案。

根據美國國會通過的刺激方案，客運航空公司有資格獲得 250 億美元的現金補助，用於支付薪資，貨運公司可以獲得 40 億美元，而餐飲承辦商和飛機清潔工等機場承包商，有資格獲得 30 億美元。

在疫情導致航空業幾乎停擺之後，航空公司對川普政府遲遲沒有推出救助方案感到沮喪。一些航空公司稱，若無補助資金，可能不得不裁員。

知情人士表示，財政部週四已經告知一些公司，在救助條件的協商完成之前不會提供資金，並且不會有任何預付款。航空公司原本希望本週就能取得資金，但聯邦政府官員要求提供更多詳細的財務和運營數據。

如果這些公司進行裁員，將失去獲得救助的金額。

梅努欽表示，官方的目標在確保這不是對企業的救助，而是讓航空公司具有流動性，確保工人能留在崗位。

知情人士說，財政部可能會要求公司以低利率償還一部分款項，5 年後可能會增加，並且可能至少需要向某些申請公司人要求認股權證。

代表大型航空公司的美國航空運輸協會在聲明中稱，預計航空業每月將消耗 100 億至 120 億美元的資金。

航空公司不斷削減航班，因為旅行需求已降至正常水準的 5% 以下。週三，在美國機場進行篩查的人數，已經由正常的 223 萬人降至 94931 的新低。