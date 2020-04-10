〈能源盤後〉減產1000萬桶不夠多 WTI大逆轉挫逾9%

週四 (9 日) 交易，原油期貨價格逆轉收低，WTI 原油吐回多達 13% 漲幅，係因投資者衡量 OPEC + 減產協議，一些人認為該減產規模不足以抵銷 COVID-19 大流行給經濟帶來的打擊。

華爾街日報》報導，OPEC 與 OPEC + 同意 5 月和 6 月減產 1000 萬桶，沙俄各自每日產量限制在 850 萬桶，全體成員國同意減少供應量 23%，但各國各自承擔的減產量等細節尚不清楚，且 OPEC 尚未正式對外宣布減產。

能源情報局副局長 Amena Bakr 在推特上實時發布會議更新訊息，他提到該組織達成每日減產 1000 萬桶為期 2 月的協議。

「他們同意自今年 5 月 1 日起將整體石油產量下修 1000 萬桶 / 日，最初期限為 2 個月。其後自 7 月到 12 月，減產規模調整為 800 萬桶 / 日，接著明年 1 月到 2022 年 4 月期間減產 600 萬桶 / 日。」

Rystad Energy 的石油市場主管 BjørnarTonhaugen 評論，「市場現階段所需要的減產規模遠大於 1000 萬桶 / 日。」

「如果敲定就只減產 1000 萬桶 / 日，那麼現在只能把希望放在 OPEC 與其聯盟以外的國家，看他們能怎麼做。」

「週五可能是市場交換情緒的另一天，市場可能寄望非 OPEC + 國家額外減產以降低供應量，也盼望美國能採購戰略石油儲備 (SPR) 來支撐需求。」

週三投資者已預期沙俄達成減產協議而上漲 6.2%。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.33 美元或 9.3%，收每桶 22.76 美元。盤中高點達 28.36 美元。

基於最前月契約，WTI 原油本週下跌 19.7%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.36 美元或 4.1%，收每桶 31.48 美元。盤中高點達 36.40 美元，本週 Brent 原油收低 7.7%。

上週美國川普在推特上已預期沙俄將減產 1000 萬桶 / 日，甚至達 1500 萬桶 / 日。

今年迄今，美國基準 WTI 原油價格已下跌近 63%，Brent 原油則跌價超過 52%。

原油需求下降，市場預期全球儲存容量很快就會被填滿。 Rystad Energy 分析顯示，美國的商業石油總儲藏量約為 6.534 億桶，或加上管道填充和運輸中的原油約 7.8 億桶。

油價下跌也重創美國頁岩油生產商，且倘若價格不快點穩定下來，對高負債的油氣生產商可能構成威脅。

獨立能源專家 Anas Alhajji 表示，「OPEC + 減產不會讓價格上漲到足以挽救頁岩油商的程度，這產業甚至被迫要關閉最好的油井。這全與武漢肺炎疫情對經濟的衝擊有關。」

Baker Hughes 週四公布，美國活躍鑽油機數量下降 58 個到 504 個，為連續第四週下降。

美國 EIA 週四公布，上週 (4/3 止) 天然氣國內供應量增加 380 億立方英呎。根據 S&P Global Platts，分析師平均估計增加 250 億立方英呎。

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