S&P 500企業獲利恐不如預期 美股仍有回跌風險

由於歐、美等國的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，於近日來出現放緩跡象，促使投資人將資金回流至風險性資產，刺激全球股市於本週以來呈現上漲趨勢。

但花旗集團分析師 Jimmy Conway 卻於週二 (7 日) 表示，由於疫情的發展仍具不確定性，因此，本波股市的漲幅將難以獲得支撐。另外，Conway 亦預期企業公佈的獲利數字將不如預期，並造成股市再次回跌。

道瓊指數於週一 (6 日) 飆漲超過 1600 點，創下歷史上第三大的單日漲幅，且於週二 (7 日) 延續上漲趨勢，於開盤一度上漲超過 800 點。

為了減輕疫情的衝擊並穩定金融市場，各國政府及央行正竭盡所能的釋出各項貨幣、財政措施。但 Conway 表示，由於全球市場經歷了史上表現最差的季度之一，因此，企業穩定的獲利、以及對抗疫情的疫苗，才是能夠支撐經濟及股市穩定復甦的因素。

在過去四週以來，分析師對於 S&P 500 企業於未來 12 個月的預估獲利，已調降了 8.4%。

分析師調降 S&P 500 企業預估獲利 (圖：Bloomberg)

根據週五 (3 日) 數據顯示，華爾街分析師預估於今年第一季，S&P 500 企業營業利益將下滑 8.3%，部份分析師甚至預期兩位數的下滑。另外，分析師預估企業於 2020 年的全年獲利將下滑 5.9%，並預期將於 2021 年出現 16% 的大幅反彈。

瑞銀分析師 Keith Parker 表示，由於分析師在預估企業獲利時，須參考市場資訊及數據，而在經濟具高度不確定性的情況下，分析師的預估數字有可能未能及時反映實際狀況。因此，Parker 認為，S&P 500 企業的獲利下滑幅度，恐將較華爾街分析師所預估的更為嚴重。

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