沒有V型復甦！美股強彈下 仍有分析師示警將再跌20%

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，造成市場震盪，獨立研究機構 TS Lombard 分析師預期，標普 500 指數將在 2020 年跌破 2000 點，意味著該分析師預期 S&P 500 將可能有超過 20% 的潛在跌幅。

TS Lombard 表示，這樣的下跌將使該指數較 2 月 19 日創下的歷史高點 3386.15 低 40% 以上，該機構悲觀看待美股前景，認為即使在疫情過後，美國也不可能出現「V 形」復甦。

TS Lombard 分析師 Charles Dumas 指出：「為因應疫情的封鎖措施對經濟而言是具毀滅性的，但股市仍未承認現實，距離投降還很遙遠，熊市中的第二波跌勢恐怕會比第一波更劇烈。」

Dumas 表示，3 月份的非農就業報告顯示，美國本月失業人數多達 70.1 萬人，比經濟學家預期的 10 萬人要多得多，表明疫情帶來的損害比原先想像的還要更加嚴重。

「儘管可能很難想像，但情況還會變得更糟。」Dumas 補充道，勞動力收入可能會在第二季下降，然後在第三季度下降。這與許多經濟學家預測的 V 型復甦相矛盾，他認為世界不會簡單的回復到正常水平。

此外，Dumas 也表示，在因武漢肺炎疫情引起的經濟衰退期間，小型企業也很可能難以維持生計，現金流的短少將讓部分企業難以償還債務、支付投資人股息、甚至進行資本支出。

Dumas 在先前曾表示，恢復期將會是緩慢的，人們的行為模式將有所改變，就像先前美國經濟大蕭條後的幾年內，美國人的儲蓄率大幅升高。