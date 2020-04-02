疫情衝擊營運 S&P 500 Q1獲利預估衰退5.2%

據研究機構 FactSet 統計，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，預估美國 S&P 500 企業於 Q1 的獲利將下滑 5.2%，跌幅創下歷史第二高，僅次於 2016 年 Q1 的下跌 6.9%。

受到疫情的衝擊，導致許多企業皆被迫暫時關閉，而重新恢復營運的時程仍舊是個未知數，而美股於上個月大幅重挫並進入熊市，道瓊指數及 S&P 500 指數於第一季的下跌幅度，雙雙創下歷史新紀錄。

美國證券交易委員會 (SEC) 於上週表示，將會允許上市公司延後公佈財報的時程。儘管如此，由於疫情導致公司營運的不確定性增加，市場對於企業的獲利預測，將較以往來得困難。

疫情對於消費需求造成衝擊，並重創零售、餐飲、旅遊及航空等產業，包括 Visa(V-US)、推特 (TWTR-US)、目標百貨 (TGT-US)、達美樂披薩 (DPZ-US)、Gap(GPS-US)、百思買 (BBY-US)、聯邦快遞 (FDX-US)、Expedia(EXPE-US)、西南航空 (LUV-US)、及聯合航空 (UAL-US) 等公司，皆於日前撤回對於 2020 年全年的財務預測。

瑞銀策略師 Francois Trahan 於週三 (1 日) 表示，由於市場不確定性高，因此，對於股價及公司獲利皆難以預測。市場上分析師對於目標價及獲利預估值的差異區間，創下近 20 年來最大。

瑞銀將 2020 年 S&P 500 企業的每股盈餘預估值，由 170 美元下調至 140 美元。

此外，分析師亦於過去幾週，調降第二季的獲利預估值，且預期 S&P 500 企業獲利將可能創下近 10 年來首次的兩位數衰退，另外，分析師亦預估全年獲利將呈現負成長。