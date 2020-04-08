〈美股盤後〉美股瘋搭雲霄飛車 尾盤回吐漲幅紅翻黑

週二 (7 日) 美股歷經雲霄飛車的動盪日，隨著全球社會疏離措施成效漸顯，美歐確診數與死亡率有下滑跡象，早盤道瓊大漲逾 900 點，材料、能源、非必需消費品板塊領漲。

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

然而，尾盤持續成為當沖重點時段，空軍賣壓狂襲，美股全日漲幅盡數吐光，四大指數終場小幅收黑。

儘管投資者仍對近期反彈抱持懷疑態度，摩根大通樂觀研判，美國新增確診已過高峰期，預計經濟將在一至兩週內有限度的重新開放。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續狂燒，全球確診已飆高 138 萬例，死亡人數亦突破 7.8 萬例，美國成為最大震央國，迄今累計確診超過 37.8 萬例，死亡逾 1.1 萬人。

紐約死亡數屢日激增但新增確診已連三日下滑，紐約州州長 Andrew Cuomo 指出住院率有所下降。美國總統川普週二 (7 日) 推文砲轟世衛 (WHO) 以中國為中心，搞砸防疫工作。

週二 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 26.13 點，或 0.12%，收 22,653.86 點。

標普 500 指數下跌 4.27 點，或 0.16%，收 2,659.41 點。

那斯達克指數下跌 25.98 點，或 0.33%，收 7,887.26 點。

費城半導體指數下跌 7.51 點，或 0.47%，收 1,585.38 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收黑，公用事業領跌，再來是必需消費品與科技板塊；材料領漲、其次能源和非必需消費品。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.16%；臉書 (FB-US) 上漲 1.98%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.053%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.70%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.08%。

道瓊 30 檔成分股多收黑，以波音 (BA-US) 領跌 4.83%，但隨著美國殖利率攀升，金融股領漲。

沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 3.24%；高盛 (GS-US) 上漲 4.92%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.32%；VISA (V-US) 下跌 0.50%；美國運通 (AXP-US) 上漲 4.42%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.66%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.90%。

費半成份股以 Nvidia (NVDA-US) 領跌 3.49%。AMD (AMD-US) 下跌 0.08%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.05%；美光 (MU-US) 上漲 0.37%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.06%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.51%。

台股 ADR 僅台積電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.95%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.42%。

焦點企業消息

埃克森美孚週二宣布削減 30% 的資本支出規模，但承諾會維持股息，其股價上漲 1.98% 至每股 41.24 美元。

瑞幸咖啡 (LK-US) 陷入財務造假風波，該公司在美股週二盤前宣布停牌，美國股東已委託律師提起訴訟。

Wedbush 分析師研判，蘋果供應鏈問題尚未解決，以及蘋果的計畫和設計流程受到干擾，可能會將首款 5G iPhone 延至 12 月才推出。

華爾街分析

Janus Henderson 多資產負責人 Paul O'Connor 表示：「很難否認疫情狀況正在改善… 最近幾天市場一直在慶祝這一點。」

TIAA 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「市場將繼續非常不穩定，投資人將看到股市持續呈雲霄飛車狀態，我們將再次看到對底部的測試。」

華興證券宏觀和戰略研究主管 Bruce Pang 表示：「市場現在正試圖辨別風險和機會，中國的疫情現況表明，全球投資者都能預見，當新增感染率達到頂峰時，市場將會觸底。」