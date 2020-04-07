埃克森美孚大砍資本支出30% 累計全球油商已砍380億美元

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情和價格戰限制了全球能源需求與價格，美國石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 週二 (7 日) 宣布大幅削減今年資本支出，至 2016 年來最低水平，領先其他同業，並將今年全球主要產油商支出削減額推升至 380 億美元。

埃克森美孚於聲明中表示，今年將削減 30% 資本支出至 230 億美元，為有史以來第二高的預算削減水平，上一次是在 2016 年的低油價時期，美頁岩油生產商紛紛降低營運成本及支出來應對危機。

埃克森美孚表示，資本削減計畫大部分將集中在西德克薩斯和新墨西哥州的二疊紀盆地，將減少該地區的鑽探和裂解作業，同時延後莫三比克大型液化天然氣項目的正式投資決定，和蓋亞那沿海的石油挖掘作業。

埃克森美孚此前預期今年資本支出將達 330 億美元，該公司去年資本支出為 260 億美元，埃克森美孚執行長伍茲 (Darren Woods) 表示原先預期未來幾年支出將落在 300 億至 350 億美元間，依照當前趨勢，明年支出將持續下滑。

伍茲表示：「我們從來沒有看過當前這種景象。」

埃克森美孚支出縮減 30%，超過 BP、雪佛龍 (Chevron)、荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell) 和沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 等石油巨頭，這讓包含上述在內等 9 家主要石油公司的支出削減總額達到 380 億美元，較原先計劃的 1750 億美元的支出計劃減少 22%。

2020 年全球九大主要石油公司資本支出削減量 (圖：Reuters)

投資人稱若當前危機持續，大型石油公司削減支出的行動，可能無法讓他們在不提高債務水平的情況下繼續發放股利。

截至 2019 年底，雪佛龍、道達爾 (Total)、BP、埃克森美孚以及殼牌等石油企業的債務總額達到 2310 億美元，略低於 2016 年的 2350 億美元，當時油價也跌落至每桶 30 美元以下。