美第4輪刺激方案 傳規模至少1兆美元

《彭博》引述知情人士報導，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，研議中的第四輪刺激方案，規模至少可達到 1 兆美元。

據悉佩洛西是在內部一場視訊會議上，向民主黨人說明第四輪刺激方案的規模，此輪計畫主要意在補強上月簽署 2.2 兆美元第三輪刺激方案的資金。

佩洛西說，第四輪刺激應該發給個人更多現金、延長失業保險給付、挹注更多資源於食物券（food stamp）和針對小企業的「薪資保護貸款計畫」（簡稱 PPP，Paycheck Protection Program）。

一位議員透露，佩洛西還說，第四輪方案將對州和地方政府伸出援手，但強調是人口少於 50 萬的較小城市。

佩洛西表示，希望這個月就能通過第四輪方案。眾議院將在 4 月 20 日後返回華盛頓開議，屆時只要無人反對，可望通過立法。

已經通過的第三輪刺激的中小企業紓困貸款規模設定在 3490 億美元，美國總統川普上週六說，如果這筆資金用完，會要求國會提高額度。

逾六成美國人：1200 美元現金遠不足

美國第三輪刺激方案中已包含對個人發放 1200 美元的現金，但《CNBC》報導，根據 SimplyWise 公司最近的調查，63% 受訪者說，1200 美元現金根本不足以應付資金需求，三個月內可能就會需要更多補助。

根據法案，聯邦政府對年所得不超過 7.5 萬美元的個人發放 1200 美元一次性現金補助，家庭年所得不超過 15 萬美元的夫妻可領到 2400 美元，家中有孩子可額外獲得 500 美元補助。補助金額隨所得愈高而減少，超過一定門檻無法獲得補助。

但根據 SimplyWise 公司最近的調查，63% 受訪者說，1200 美元現金根本不足以應付資金需求，三個月內可能就會需要額外補助。

過去兩週以來，美國已有 1000 萬人申請失業救濟金，而 1200 美元在美國很多地方都不夠付房租。

表示補助不夠用受訪者中，30% 打算找一份兼差工作，16% 要向親友商借，15% 打算賣資產，15% 申請失業寶鹼給付，14% 要從退休帳戶領錢出來應急，10% 計劃向銀行貸款。

城市 - 布魯金斯稅收政策中心（Urban-Brookings Tax Policy Center）說，國會需要通過新的法案，以增強財政刺激火力。

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