參議院通過 2 兆刺激法案 梅努欽：全民現金三週內發放

美國參議院週四 (26 日) 通過 2 兆美元的刺激法案，這是美國國會有史以來最大一系列紓困方案，包括發放全民現金。美國財政部長梅努欽週四 (26 日) 表示，美國公民將在三週內收到這個款項。

美國參議院以 96 比 0 壓倒性票數無異議通過這項法案，該法案已提交眾議院，並計畫將於週五進行表決，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 已表態，希望該法案能盡快通過。

川普政府將對年收 7.5 萬美元以下的單身者發放 1200 美元 (約 3.6 萬台幣)，年收 15 萬美元以下的家庭提供 2400 美元 (約 7.2 萬台幣)、每位孩童 500 美元 (約 1.5 萬台幣)，若年收入超過，補貼將逐步取消。

美國財政部長梅努欽週四 (26 日) 受訪時表示：「全大多將是直接支付，將在三週之內發放。我們決心立即在人們的口袋裡裝滿錢。」

週四美國勞工部發布，截至 3 月 21 日止的上週首次申請失業救濟金人數創新高，飆將近 330 萬人，打破先前 1982 年 69.5 萬人的最高紀錄。

梅努欽對此回應：「我認為現在這些數字並不重要… 無論短期內數字是大還是小... 這項刺激法案的好處是，川普總統正在保護這些人。」

2 兆美元的刺激法案內容包括：失業救濟、家庭企業補助貸款、退稅和醫院救援計劃。5000 億美元貸款計畫用於受災產業、3500 億美元用於小企業貸款、家庭補助達 3000 美元、2500 億美元失業援助、至少 1000 億美元 用於醫療衛生系統。