葉倫：Fed 購買股票不是壞事 支持要求銀行暫停派息/回購

前聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 週一 (6 日) 接受外媒專訪時表示，Fed 沒必要購買股票，但這不會是一件壞事，此外，她還表態支持要求銀行暫停派息 / 回購。

美國正遭逢武漢肺炎帶來的前所未有的巨大破壞，其他中央銀行 (包括日本銀行) 一直在購買其本國的一些股票，以緩解冠狀病毒爆發引發市場大屠殺。

然而，目前 Fed 仍尚未獲得美國國會授權來購買公司股票，葉倫稱，聯準會沒有必要購買股票，但應為其留出更多轉圜的餘地。

葉倫：「坦率地說，目前我認為沒有必要，支持信貸市場的干預重要性更大，但長期來看，國會重新考慮賦予 Fed 購買股票權力，這不會是一件壞事。」

葉倫還表態支持，在危機時刻要求銀行和其他公司暫停「回購股票和股息支付」的可能性。

葉倫稱：「銀行往往不願同時停止這兩項舉措，因為他們擔心這會使銀行看上去很脆弱，但最重要的是，銀行必須能夠滿足經濟的信貸需求。」

摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 在週一給股東的年度信件中表示，新冠危機帶來的嚴重衰退，將讓金融體系面臨 2008 年的相似財務壓力。

該投行在最壞的情況下可能不得不考慮暫停支付股息以保留資本，外界認為這正埋下美資銀行叫停派息伏線。