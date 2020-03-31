傳白宮與國會準備商議第四輪刺激方案！規模達6000億美元

據《彭博》引述知情人士報導，白宮與美國國會民主黨人正在為第四輪經濟刺激做準備，規模可能達到 6000 億美元。

知情人士表示，白宮官員彙編了政府機構的要求清單，這些提議包括更多的國家援助，以及對抵押市場和旅遊業的財政援助，累計約為 6000 億美元。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週一 (30 日) 表示，民主黨正在「收集與盤點」資訊，取得關於另一輪刺激方案可能需要的訊息。她還表示，各州和地方政府需要更多的聯邦援助，其中還可能包括進一步向一般美國人發送現金。

美國總統川普上週五才簽署規模 2 兆美元的刺激方案。不過，他於週一的推特上抱怨，民主黨人耽擱了議案一個多星期，企圖在其中加進真正的「垃圾」。把一些惡劣的、與病毒受害者無關的東西添加進去。

佩洛西在接受《紐約時報》專訪中提到，一個可能的行動是去除可扣減「州和地方稅」(SALT) 的上限。這是 2017 年稅收改革的一部分，將上限設為 1 萬美元，造成對高稅收州的納稅人不利，實施以來一直受民主黨的批評。

但是，參議院財政委員會主席共和黨人 Chuck Grassley 認為，此一想法毫無意義。他透過發言人表示，聯邦政府正花費數兆美元對抗疫情，百萬富翁不需要新的稅收減免。

川普週一早些時候表示，他正在考慮在隨後的法案中，為醫療保健專業人員支付危險津貼。

《彭博》報導指出，川普與佩洛西在前次 2 兆美元的刺激方案中，已有揮之不去的摩擦，這可能造成第四輪談判的陰影。

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