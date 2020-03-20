找抗疫資金！川普政府又在打50年超長期債券的主意

鉅亨網編譯許光吟 2020年3月20號21點0分

《彭博社》週四 (19 日) 引述知情人士報導，傳美國白宮正在考慮發行 25 年期和 50 年期的超長期公債，為可能提出的 1.3 兆美元財政刺激方案籌措資金。

這是美國政府幾年來第三次表示有興趣將美國國債的期限擴展到 30 年期之外，新發行債券可能會使美國財政部能夠以歷史最低的成本籌集資金，目前美債期限最長的 30 年期債券殖利率，已於本月觸及歷史低點，而聯準會 (Fed) 也正在透過接近零利率和在整個曲線上大量購買資產來提供支持。

上：美債 30 期殖利率當日波動幅度 下：美債 30 年期與 5 年期利差 圖片：Bloomberg

但是，這種想法可能無法獲得市場的熱烈支持，因為目前美股崩跌的危機正在削弱債市流動性、甚至長期國債也波動不已，而先前美國財政部發出超長期債券的設想在 2017 年沒能成功，2019 年也再次失敗，因為財政部的市場顧問當時認為，長期債券 (當時意味著 50 年期和 100 年期) 沒有足夠穩定的需求，來支持定期和可預測的發行，而這種穩定性對於可持續地為美國政府提供資金至關重要。

富國銀行的利率策略師 Mike Schumacher 表示：「在過去的幾年中，我們已經多次詢問客戶對 50 年期的興趣，但卻無人問津。」

而鑑於目前市場的流動性緊張，市場人士分析，若美國財政部發行 50 年期、100 年期的超長期債券，則超長債可能出現劇烈波動性，因目前美元的流動性緊張已經使 30 年期國債 (目前是最長期限的美國國債) 的殖利率，在最近 10 天內波動區間超過了 1 個百分點。

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