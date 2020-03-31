刺激措施擋不住 美零售業50萬人放無薪假

美國川普總統簽署 2 兆美元刺激措施後 3 天，柯爾百貨公司 (KSS-US)、梅西百貨 (M-US) 和 Gap Inc.(GPS-US) 也因武漢肺炎疫情嚴峻，百貨消費人數驟減，無奈加入了大放員工無薪假的企業行列。根據彭博彙編的數據，加上這些人數後，目前美國主要連鎖店放無薪假的員工人數已經超過 50 萬人。

柯爾百貨週一重挫 8.66%、梅西百貨收低 2.89%、Gap Inc 下挫 4.75%。

柯爾一個月股價走勢

柯爾發言人 Julia Fennelly 表示，柯爾員工約 12.2 萬人，約莫 8.5 萬人自本週起開始放無薪假，分屬百貨商店和配送中心的員工以及百貨商店相關的辦公室職員。

柯爾百貨商店約 1159 家，仍會持續出貨，也會利用有限人力執行街邊店取。

梅西百貨旗下員工 13 萬人，但不願說明有多少員工受影響。該股票的市值為 17 億美元，自今年年初以來已經下跌了 68％。梅西表示，放無薪假的員工若有參加健康保險，將持續享有保險，由公司支付全額保費。

Cowen 分析師認為，柯爾和梅西是零售業中最脆弱的企業，因其流動性資本只夠用 5 個月，而 Penney 和 Nordstrom 的表現好一些，因為他們擁有足以支撐歇業 8 個月的現金。

無薪假勞工超過 50 萬人

根據彭博彙編的數據，加上這些人數後，目前美國主要連鎖店放無薪假的員工人數已經超過 50 萬人。

刺激措施提供企業減稅方案，讓企業可以持續支付薪資給因防疫而無法工作的員工。儘管不是每家企業都這樣選擇，但也有許多企業持續提供員工醫療保險，根據法律可扣除該成本。該刺激措施也增加每週 600 美元的失業救濟金，應可適用這些員工。

全美 2 週前各處開始拉起封閉線，總數近 5 萬處封閉，因此可能數以百萬人放無薪假或被解雇，其中許多屬於較低收入的勞工階層，根據美國勞工部數據，零售產業員工人數近 1600 萬人，自加油站到精品店員工等商店，其中約莫 500 萬人是商店助理，平均年薪約 2.4 萬美元或時薪 11.70 美元。

中盤商處境堪憂

L.L.Bean 執行長 Stephen Smith 週一提到，美國零售業正面臨武漢肺炎疫情引起的財務衝擊，但當局尚未完全解決問題。

他認為關鍵在「中間市場零售」，而非銷售雜貨等必需品的公司或小型雜貨店等，因為銷售必需品的商店在武漢肺炎疫情下仍可撐著，且雇員不達 500 人的零售業則符合川普簽署的 2 兆美元刺激措施內的小企業貸款資格。

然而，「目前為止，中間這一大塊部門卻沒人搭理。」

「所有的服飾零售商可能都扛著全額租金、全額工資，但如果他們僅靠實體商店營運，可能銷售額接近 0。」Smith 稱此部份的零售業雇員或後勤人員已接近 3000 萬人。

「下一回的刺激措施一定得關注到這個團體。」他補充。