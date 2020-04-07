武漢肺炎疫情更新：全球新增確診破120萬例 英首相送進加護病房

週二 (7 日) 中國國家衛生健康委員會公布，4 月 6 日中國新增確診病例 32 例，其中境外移入 32 例，無新增死亡病例。另外，公布新增無症狀感染者 30 例，當日轉為確診病例 2 例，當日解除隔離 42 例。

資料來源: 中國國家衛生健康委員會

截至 4 月 6 日止，累計死亡病例 3331 例，累計確診病例 81740 例，累計追踪密切接觸者 71 萬 4720 人，尚在醫學觀察密切接觸者 14499 人。

全球新增疫情

美國新增 27232 例，累計確診 36 萬 2756 例。

加拿大新增 1396 例，累計確診 15822 例。

德國新增 3677 例，累計確診 95391 例。

法國新增 2927 例，累計確診 93780 例。

義大利新增 3599 例，累計確診 13 萬 2547 例，義大利確診病例單日新增數創近三周最低。

英國新增 3802 例，累計確診 51608 例。

葡萄牙新增 452 例，累計確診 11730 例。

西班牙新增 4273 例，累計確診 13 萬 5032 例。

愛爾蘭新增 370 例，累計確診 30217 例。

比利時新增 1123 例，累計確診 20814 例。

挪威新增 115 例，累計確診 5755 例。

荷蘭新增 952 例，累計確診 18803 例。

瑞士新增 552 例，累計確診 21652 例。

俄羅斯新增 954 例，累計確診 6343 例。

以色列新增 181 例，累計確診 8611 例。

阿拉伯聯合大公國新增 277 例，累計確診 2076 例。

黎巴嫩新增 14 例，累計確診 541 例。

伊朗新增 2274 例，累計確診 60500 例。

阿富汗新增 30 例，累計確診 367 例。

印度新增 704 例，累計確診 4281 例。

日本新增 226 例，累計確診 4083 例。

韓國新增 47 例，累計確診 10284 例。

馬來西亞新增 131 例，累計確診 3793 例。

香港新增 24 例，累計確診 914 例。

印尼新增 218 例，累計確診 2491 例。

菲律賓新增 414 例，累計確診 3660 例。

澳洲新增 108 例，累計確診 5795 例。

泰國新增 51 例，累計確診 2220 例。

疫情相關消息

1、WHO 每日疫情報告：4 月 6 日，全球新增武漢肺炎病例數較前一日增加 77200 例，累計達 121 萬 956 例；死亡病例比前一日增加 4810 例，累計達 67594 例。

2、英國首相強生因病情惡化已送至加護病房 (ICU)，英國外交大臣拉布暫代首相一職。拉布表示政府工作將繼續進行，官員們將全力實施首相提出的計畫，他也表示首相正在接受非常好的照顧，並誓言政府會帶領英國挺過疫情。

3、日本首相安倍晉三周一 (6 日) 表示，鑒於部分日本主要城市肺炎確診病例再度激增，他將提議宣布包括東京和大阪在內的 7 個地區進入緊急狀態，為期一個月。緊急狀態聲明不意味進行類似於封城的舉動，但將使地方官員能夠採取因應措施，如下令取消活動，限制學校開放和限制電影院等設施的使用，及佔用土地或建築物作為臨時醫療設施。安倍晉三指出，最快將於周二 (7 日) 宣布進入緊急狀態。

4、德國已經訂定一系列方案，包括強制在公共場合戴口罩、限制集會等，以幫助德國在 4 月 19 日結束封鎖措施後，逐步恢復正常生活。

5、德國宣布，自 4 月 10 日起，所有抵達德國的旅客都必須進行 14 天的自主隔離。由於德國之前已經禁止非歐盟居民入境，該措施將主要影響德國和歐盟居民。不過，居住在德國邊境地區的醫療衛生部門的工作人員及短期入境的商務旅客和技術人員不受這一限制。

6、韓國表示，來自大邱和廣尚北道的 51 名肺炎患者在康復解除隔離後的檢測中再度呈現陽性，這可能是病毒再度活化的結果，而不是患者再度受到感染。

7、義大利總理指出，將以國家擔保貸款的形式向義大利企業提供 4 千億歐元金援，其中 2 千億用在援助內需企業，另外 2 千億用於加強出口。若加上之前推出的經濟紓困措施 3500 億歐元資金，義大利總共向市場挹注 7500 億歐元，約 GDP 總值的一半。

8、穆迪表示，美國財政狀況惡化的速度將超出預期，主要因為財政赤字大幅增加和經濟成長放緩。美國針對肺炎疫情所作出的強而有力經濟政策將減輕成長衝擊，但卻擴大中期財政風險。美國財政赤字大幅增加、債務積累速度加速，這將給美國的財政實力和主權信用狀況造成壓力。預計美國聯邦財政赤字將在 2020 年達到 GDP 約 15%，2021 年則達到 10.5%。

9、丹麥首相表示，丹麥近期推出的防疫措施已有成效，疫情在控制內，若民眾繼續遵守防疫規定，政府將從 15 日起解禁部分機構，其中，包括托兒中心和小學。

