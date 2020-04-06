美股吸引逢低布局買盤 分散風險謹慎應對

隨著新冠病毒死亡病例增速放緩，加上各國陸續祭出救市政策，美國股市吸引長線布局買盤，近週資金持續流入美股。法人建議，全球金融市場四月波動仍大，在疫情本身出現緩解前，對後市仍應該持續保持謹慎態度。

疫情持續延燒，但隨著部分國家出現趨緩現象，股市情緒不若前周悲觀；根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除拉美與歐非中東市場外，其餘地區股市資金轉為淨流入狀態，其中美股更淨流入約 48.04 億美元的淨流入資金，為全球表現最佳市場。

安聯投信表示，肺炎疫情在歐美各國持續蔓延，但在較嚴重的義大利及西班牙等國陸續出現確診病例數增緩等狀況，英美兩國則是仍較顯嚴峻；在油價的部分，由於美國總統川普的介入，OPEC 產油國有望於本周舉行減產談判，油價出現回彈。在來自疫情與油價的多空訊息交雜下，美股持續震盪，四大指數單周多下跌約 2% 上下。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，疫情在過去一周持續成為影響金融市場最主要的因素，但隨著全球央行在第一時間聯手降息寬鬆並啟用各項針對企業的融資貸款優惠工具，各國政府也陸續推出極具規模的財政紓困政策，雖疫情本身尚在延續，但金融市場表現已較 3 月中谷底時明顯和緩，震幅也略為收斂。

謝佳伶指出，雖此波風暴對經濟層面影響尚需觀察，但從股債各式資產在 3 月較大跌幅觀察，許多資產可能已出現過度反應，甚至已對後續可能在經濟層面出現的影響預先反應。雖然如此，但對在疫情本身出現緩解前，對後市仍持續保持謹慎，可以多重資產組合進行布局，分散隨時可能出現的風險。

由於美國疫情仍在升溫、經濟活動陷入停擺，對於全球需求的衝擊可能比市場預期的嚴重，加上 OPEC + 對於減產態度仍不明朗，對能源生產國的獲利及債信面衝擊猶存，全球金融市場四月波動仍大。

投資操作上，富蘭克林投顧建議，應抱持較高的風險意識，以高評級的政府債為防禦首選，避開體質較脆弱的信用債市，股市宜採定期定額及分批加碼策略並進，並密切關注「疫情、藥物臨床實驗結果、油價、企業財測」四大指標，作為投資操作能否轉為樂觀或者需要更加保守情境的參考風向球。