鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-13 13:48

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日公布 6 月營收達新台幣 4,426 億 8,000 萬元，月增 6.2%，年增 67.9%，第二季營收 1 兆 2,703 億 8,100 萬元，季增 12.02%，年增 36.05%，累計上半年營收 2 兆 4,044 億 8,400 萬元，年增 35.6%；受惠 AI 晶片需求熱絡，台積電 6 月營收再創單月歷史新高，第二季、上半年也同締新猷。

台積電原預估，第二季營收達 390 至 402 億美元，以美元兌新台幣 31.7 計算，第二季新台幣營收約 1 兆 2,363 億元至 1 兆 2,743 億元，實際結果達 1 兆 2,703 億元，逼近財測高標。

‌



台積電即將在本周四召開法說會，外資預估，台積電第二季不僅營收表現亮麗，毛利率也有機會突破財測高標得 67.5%，達 68%，第三季營收還可再季增 1 成以上，毛利率可維持 67% 的高檔水準。