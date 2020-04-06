疫情衝擊就業市場 各國央行急放水

一週回顧及表現

成熟市場

1. 國際貨幣基金組織提出警告全球可能因疫情陷入衰退，聯準會預估因疫情失業的人數將上看 4,700 萬人，民主黨推遲總統候選人提名的全國代表大會至 8 月，新公布之首次申請失業救濟金人數來到 664.8 萬人（前期 328.3 萬人），全球股市下跌 2.58%，美國股市下跌 2.08%；

2. 歐洲央行要求銀行暫停配息及回購，以保留實力因應未來可能發生的情形，歐洲股市下跌 2.41%。

新興市場

1. 中國人民銀行調降超額存款準備金利率與中小銀行存款準備金利率，力求為經濟注入活水，新公佈之三月份財新中國製造業採購經理人指數由前期 40.3 回到 50.1，重回擴張區間，然而受到全球股市賣壓影響，中國股市仍小幅下跌 0.38%；

2. 印度宗教集會活動造成大規模的群聚傳染，令確診案例激增，印度股市下跌 7.46%。

債券市場

1. 美國十年期公債殖利率在失業率升高下，從近兩週高點 1.11% 回落到 0.59%，美國政府債券上漲 0.38%；

2. 雖然美國公債殖利率下滑，然而受到利差持續擴大的影響，全球高收益債券下跌 1.28%，新興市場債券下跌 0.71%。

原物料、匯率

1. 市場流動性收緊雖有稍微趨緩，但資金仍持續流向美元現金，導致美元指數上升 2.25%；

2. 傳言美國總統預計與俄羅斯和沙烏地阿拉伯一起削減原油產量，且傳出中國可能開始提高戰略儲備庫存，原油價格由低點快速反彈 21.68%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2020/04/06（顯示數據為週漲跌幅結果，資料截至 2020/04/03）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2020/04/06（圖中顯示數據為週漲跌幅結果，資料截至 2020/04/03）

三大市場關鍵事件及分析

1. 油價低迷，美國能源公司不妙

西德州原油價格一度跌破每桶 20 美元，美國活躍中原油鑽井數將繼續減少，未來一年能源債券潛在違約金額升高至 72 億美元。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/03/31。

2. 失業率暗示美國經濟陷入衰退

美國失業率升高至 4.4%，一舉突破過去半年平均，從過往經驗來看，美國經濟陷入衰退機率高，企業獲利恐遭下調。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，美國經濟指標為鉅亨買基金 參照聯準會紐約分行編纂的每週經濟指標計算而得，2020/4/4。

3. 中國央行救經濟，放水 4,000 億

中國央行出手放水救經濟，除了降低中小銀行存準率一個百分點，放出將近人民幣 4,000 億元活水，同時也調降超額存款準備金利率 37 個基點。

資料來源：左圖，Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/04/05。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/03/31。

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該 等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情 勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投 資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或 間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人 須知。 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最 低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之 本週關鍵數據行事曆 鉅亨投資雷達 7 收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含 分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金 資訊觀測站中查詢。 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意 生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率 變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本 金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義 務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人 須知。 投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國 家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投 資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因 價格不透明導致波動性較大之風險。 不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及 由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw 公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間： 09:00-17:30