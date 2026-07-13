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日韓被動元件指標股也同樣重挫，日本的村田製作所 (Murata) 也大跌逾 9%，太陽誘電 (Taiyo Yuden) 更暴跌超過 17%，TDK 則跌 6%；韓國的三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 也跌逾 17%。