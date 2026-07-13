鉅亨網記者彭昱文 台北
美伊衝突再起，亞股走弱，被動元件族群賣壓湧現，國巨 *(2327-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 跌停，禾伸堂更失守千元大關，日韓被動元件指標也同樣重挫。
其餘中小型被動元件股如信昌電 (6173-TW)、日電貿 (3090-TW)、鈺邦 (6449-TW)、金山電 (8042-TW)、光頡 (3624-TW)、立隆電 (2472-TW) 以及保護元件廠興勤 (2428-TW)、聚鼎 (6224-TW) 等也跌停重挫。
日韓被動元件指標股也同樣重挫，日本的村田製作所 (Murata) 也大跌逾 9%，太陽誘電 (Taiyo Yuden) 更暴跌超過 17%，TDK 則跌 6%；韓國的三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 也跌逾 17%。
不過，觀察 2026 下半年 MLCC 市況，研調機構集邦 (TrendForce) 認為，隨著輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)、Google、AMD 等新款 AI 晶片平台於第三季陸續進入量產，高階 MLCC 下半年交期延長、價格走揚機率上升，預料第四季將是觀察高階 MLCC 市場是否正式轉向缺貨的關鍵期。
TrendForce 指出，村田製作所、三星電機、太陽誘電等三大日韓龍頭廠商 2026 年 6 月下旬 BB Ratio(訂單出貨比) 創 COVID-19 疫情後新高，分別達 1.30、1.31、1.25，整體 MLCC 市場 BB Ratio 也同步升至 1.04。
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