去年買基金賺的錢怎麼報稅？一張圖搞懂

5 月報稅季即將到來，去年手上基金為你賺取的配息、資本利得如何報稅，許多投資人仍搞不太清楚。首先要先了解自己買的是境內還是境外基金，境內基金僅配息需課稅，境外基金個人總獲利在新台幣 100 萬以內都免稅。

如何區分境內、境外基金？簡單來說，境內基金是由國內投信發行的基金；境外基金則是註冊在海外，來台銷售的基金。

境內基金─配息低於 27 萬免稅

境內基金不管基金的投資標的是國內、還是海外的有價證券，買賣差價的獲利（資本利得），皆不需課稅。

配息的部分，則要看所得來源。源自於國內的有價證券，則要併入利息、股利所得之內合併計算，只要每年不高於新台幣 27 萬元，就不會被課稅；超過限額的部份，則納入個人的綜合所得稅課徵。值得注意的是，配息單筆如果超出２萬元，需要另繳補充保費。

若配息來源自海外市場，所得會被視為「海外所得」，將納入最低稅負制中課徵。

境外基金─總獲利高於 100 萬才需課稅

境外基金的配息、資本利得均屬於海外所得，將入最低稅負制中來課徵。現行規定，最低稅負制需同時滿足個人海外所得達 100 萬元、加計其他中華民國來源所得後，全年所得超過 670 萬元、計算出來的最低稅負之基本稅額大於綜所稅的一般稅額以上，才需繳納差額的課稅。

總結來說，境外基金投資人可以不管獲利來源是資本利得還是配息，只要個人總獲利每年沒有達到新台幣 100 萬元，都是免稅。

一圖看懂基金課稅方式

資料來源：財政部，鉅亨買基金整理。



