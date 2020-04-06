無限QE帶動反彈 台股站穩十年線

在全球主要央行推出無限量 QE，帶動股市反彈，台股站穩十年線。不過法人也提醒，新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

美國上周公布初次領取失業救濟金人數跳升至 696 萬人，非農就業人數也大減 70 萬人，壓抑美股四大指數全數下跌。而台股今 (4/6) 日在美國期貨電子盤上漲帶動下，開盤 5 分鐘內上漲逾百點，一度站上 9,800 關卡；終場收在 9818.74 點，上漲 155.11 點，成交量新台幣 1497.89 億元。

根據彭博統計外資資金流向至 4 月 3 日，新興亞股近一周全數轉為流出，以南韓遭外資賣超 18.5 億美元最多，其次為印度流出 9.9 億美元。台股上周小幅流出 5.1 億美元，與南韓雙雙連續八周遭外資賣超。

資料來源：Bloomberg，2020/04/04，中國信託投信整理。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於台股過去一周因清明連假休市，僅有三個交易日，受到美股 3 月最後一天收黑以及市場在連假前觀望氣氛較濃，4 月 1 日收盤小幅下跌並失手 9700 整數關卡，交易量也明顯較低。在資金籌碼方面，1 日外資現貨賣超約 47 億元，雖持續呈現賣超狀態，然幅度與過去兩周相較已明顯收斂，且在期貨與選擇權方向略偏樂觀，故投資人不用因為外資現貨賣超而太過恐慌。

展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，在全球主要央行推出無限量 QE，帶動股市反彈，台股站穩十年線，目前往年線 10,000 點挑戰，預期反彈動能仍在。不過也提醒，新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

野村投信則認為，台股首季電子股財報是最後利空。中國製造業復工情況佳，故對台灣電子股而言，第一季財報是最後凹洞（損平或小虧），研判第二季起業績將出現季度正成長，主要來自基本面轉佳的在家工作概念股（筆電 、平板、 伺服器及轉接器）、5G 概念、蘋果概念及遊戲相關股等。倘使歐美疫情受控，運輸限制放寬，電子 4、5 月業績並不會悲觀。

操作上，周俊宏預期台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。選股上，鎖定長線穩健的需求，如水泥、5G 基地台 (光通訊、CCL、散熱)，以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。此外，因防疫發起的居家辦公、異地備援等措施，可能引起市場對 PC、視訊會議與軟體的需求，亦可多留意。