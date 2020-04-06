債市情緒略回穩 高收債迎來淨流入

由於各國政府持續推出紓困政策，債券市場情緒略為回穩；根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，投資級債與全球新興市場債雖仍呈淨流出狀態，但已較前一周明顯和緩，高收益債資金更是由負轉正，上周淨流入約 56 億美元，為三大債市中表現最佳者。

近期義大利及西班牙等地陸續出現確診增速放緩現象，歐美多國政府多延續之前限制人流等封城措施，加上全球央行聯手緩解債市流動性危機，債券市場情緒已較 3 月中明顯趨緩，甚至已恢復傳統上與股市漲跌互補的狀態，美國公債殖利率曲線也轉趨平緩。

安聯美元短年期高收益債券基金產品經理但漢遠分析，過去一周（3 月 24 日到 31 日）新冠肺炎疫情在歐、美延燒，但各國政府為救經濟「聯合寬鬆」，安定投資人信心，風險性資產出現反彈，美國 10 年期公債殖利率則築穩在 0.67%。

但漢遠進一步指出，市場反彈，美元高收益債券各評級中，B 級債彈幅較大，CCC 級債則相對落後：BB 級債上漲 7.47%，B 級債券上漲 7.89%，CCC 級債券則上漲 6.76%，危機債券則反彈 5.89%。主要產業呈現上漲，其中，醫療保健、電信持續受追捧，營建房地產、化學及紙業則因經濟活動停滯的擔憂，反彈幅度相對落後。

此外，根據過去歷史統計，美高收指數利差逾千點，後續走勢恢復抬頭可期。富蘭克林華美投信表示，信用市場亦同步提高警戒，美國高收益債市指數利差 3 月底曾短暫突破 1,000 個基本點，為有記錄以來少見水準。根據歷史統計，由 2001~2002、2008 年經驗來看，往後 6 個月至一年隨景氣回溫態勢趨於明朗，未來高收益債市有機會恢復抬頭表現。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明分析，新冠肺炎疫情持續蔓延，但目前恐慌指數 (VIX) 暫未創高，而美高收益債利差在快速突破 1,000bps 後，3 月下旬首見收斂跡象，而近期投資機構下修美國企業獲利預測，上調預估違約率，也隱含基本面利空訊息已一定程度被市場吸收。

至於高收債後續觀察重點，張瑞明提醒，疫情進入全球爆發階段，考驗各國防疫應變與醫療能力，而原油市場已反映價格戰與需求利空，後續須觀察 4 月間國際疫情能否達高峰後趨緩，此外，目前投資風險將持續觀察企業紓困或產業景氣停擺狀態，多加留意是否出現債券跌價或是違約率提升的可能性，將是後續關注高收益債市的重點依據。

風險控管方面，謝佳伶則指出，首先，此時若藉由鎖定由企業資產負債表佳、評級較高（B、BB 以上）且現金流穩定的美國企業所發高收益債券，違約風險可望有效控管；其次，在產業方面若可聚焦於較不受景氣循環影響、具內需市場支撐的支援服務、電信等產業，並降低在探勘開發的能源產業方面的曝險部位，也可有效控制違約及波動等情事。