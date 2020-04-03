美國會預算辦公室預估：Q2 失業率將超過10% GDP萎縮7% 

美國國會預算辦公室 (Congressional Budget Office，CBO) 最新預估數據顯示，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情席捲美國經濟，美國第二季失業率將超過 10%，國內生產總值 (GDP) 也將萎縮逾 7% 。

CBO 主任 Phil Swagel 在官方網站表示，武漢肺炎導致商業活動中斷，經濟數據惡化，因此調降美國經濟增長預期，預估失業率將從目前的 3.5% 攀升至 10% 以上，且經濟將在 2020 年第二季急劇萎縮。

勞工部週四公佈上週初領失業救濟金人數達到 664.8 萬人，較前一週 328.3 萬人翻倍成長，近期兩次數據都刷新美國歷史紀錄，顯示疫情嚴重威脅美國就業市場。

CBO 同時預測，第 2 季的美債 10 年期殖利率很可能會低於 1%。美債 10 年期殖利率週四 (2 日) 約報 0.61%。

美債 10 年期殖利率 (圖片: INVESTING)

CBO 估計，勞工部週五即將公布的 3 月非農就業人數將減少 1 萬人，從 2 月的新增 27.3 萬人急轉直下；預計到 2021 年底，隨著疫情緩解、社交疏離措施逐漸解除，失業率將略為下滑至 9%。

近幾週，美國國會正在緊急批准一些法案, 以緩解因疫情引發的公共衛生危機和經濟動盪，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示, 她將成立一個由兩黨組成的特別委員會，專事監督國會已批准用於應對疫情的 2 兆多美元預算案。